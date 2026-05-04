Karlovec Hrvaška tovornjak prevoz žrtve migranti policija

Grozljivka blizu meje: policisti našli štiri mrtve migrante

Za ugotovitev vseh okoliščin tragedije bodo opravili obdukcijo, s katero bodo določili natančen vzrok smrti in identiteto umrlih oseb. Fotografija je simbolična.

Za ugotovitev vseh okoliščin tragedije bodo opravili obdukcijo, s katero bodo določili natančen vzrok smrti in identiteto umrlih oseb. Fotografija je simbolična.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Hrvaški policisti so v nedeljo okoli 22.30 prejeli prijavo o večji skupini migrantov v občini Netretić, v naselju Donje Prilišće. Ob prihodu na kraj dogodka so naleteli na šokanten prizor, ko so odkrili trupla štirih moških. Dve osebi v težkem zdravstvenem stanju so z reševalnim vozilom prepeljali v zdravstveni dom.

Na kraju dogodka so policisti poleg trupel našli tudi moškega, ki naj bi pomagal žrtvam.

V neposredni bližini kraja in tudi na bližnjem nekdanjem mejnem prehodu z Republiko Slovenijo so policisti nato našli še 12 tujih državljanov. V Center za registracijo prosilcev za mednarodno zaščito v Dugem Dolu so tako skupno prepeljali 13 oseb.

Pretihotapljeni v tovornjaku v nečloveških razmerah

Policisti Policijske uprave Karlovac so v preiskavi še ugotovili, da je po trenutno dostopnih informacijah skupino migrantov na kraj dogodka pripeljal neznani voznik v tovornem vozilu.

Voznik je po izstopu migrantov lokacijo zapustil, tujci pa so izjavili, da so bili med prevozom izpostavljeni nečloveškim razmeram.

V teku kriminalistična preiskava

Policija je uvedla kriminalistično preiskavo zaradi suma storitve kaznivih dejanj nezakonitega vstopa, gibanja in prebivanja v Republiki Hrvaški, drugi državi članici Evropske unije ali podpisnici schengenskega sporazuma ter hudih kaznivih dejanj zoper splošno varnost.

Preiskava vključuje tudi sum ogrožanja življenja in premoženja s splošno nevarnim dejanjem ali sredstvom. 

