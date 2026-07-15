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Avtor:
R. K.

Sreda,
15. 7. 2026,
17.58

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Nemčija zločinec policija

Sreda, 15. 7. 2026, 17.58

1 minuta

Grozljiv zločin: Hrvat na ulici z mačeto zabodel ženo

Avtor:
R. K.

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Napad v Nemčiji | Motiv in okoliščine zločina za zdaj niso znani, policija in državno tožilstvo pa nadaljujeta intenzivno preiskavo. | Foto Profimedia

Motiv in okoliščine zločina za zdaj niso znani, policija in državno tožilstvo pa nadaljujeta intenzivno preiskavo.

Foto: Profimedia

V nemškem mestu Kelkheim je 60-letni Hrvat pred očmi mimoidočih z mačeto umoril svojo 58-letno ženo. Moškega so priče dogodka pridržale do prihoda policistov, ki so ga aretirali, poroča Focus.

V bližini tržnice v mestu Kelkheim v nemški zvezni deželi Hessen se je v torek zvečer zgodila tragedija. 60-letni Hrvat je pred očmi mimoidočih umoril svojo 58-letno ženo, prav tako hrvaško državljanko. Po informacijah policije so bile poškodbe tako hude, da je ženska na kraju napada umrla. Pred tem naj bi se moški in ženska sprla. 

Očividec, ki je bil priča napadu, je povedal, da je bil moški videti pijan, žrtev pa je napadel z mačeto in jo zabodel v vrat. "Vse je bilo prekrito s krvjo. Bežal sem, da bi si rešil življenje," je dejal očividec. Dodal je, da je videl žensko, ki je tekla v isto smer, ni pa videl trenutka, ko se je zgrudila. 

Znanec para je povedal, da je bila žena v zadnjem času videti izčrpana in pod stresom, moški pa naj bi bil agresiven, večkrat pa naj bi ji tudi grozil. 

Osumljenca so do prihoda policije pridržali očividci

Po napadu je mimoidočim uspelo obvladati 60-letnega osumljenca in ga pridržati do prihoda policije, ki ga je na kraju aretirala. Med aretacijo je utrpel lažje poškodbe.

Po poročanju N1 Hrvaška naj bi osumljenca že danes privedli pred preiskovalnega sodnika v Frankfurtu. Tožilstvo je sporočilo, da sta bila zakonca poročena od leta 1991, vendar zaradi preiskave, ki še poteka, niso razkrili več informacij. 

Motiv in okoliščine zločina za zdaj niso znani, policija in državno tožilstvo pa nadaljujeta intenzivno preiskavo. Kljub trditvam prič, da naj bi osumljenec žensko v vrat zabodel z mačeto, policija tega ni potrdila in uradno govori o hladnem orožju.

Napad v Nemčiji | Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Napad v Nemčiji | Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Danes smo poročali o zločinu na območju Moravč, ko je moški ustrelil svojo nekdanjo ženo, na koncu pa sodil še sebi. Ženska se v bolnišnici bori za življenje. Podrobnosti o napadu si lahko preberete spodaj: 

slovenska policija
Novice Nove podrobnosti tragedije pri Moravčah: moški ustrelil nekdanjo ženo, nato sodil sebi
Nemčija zločinec policija
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