Grozljiv prizor: v ukrajinskem mestu je kot v Auschwitzu #vŽivo

Enaintrideseti dan vojne v Ukrajini. V obleganem Mariupolu trupla ubitih civilistov odlagajo pri posebej za to vzpostavljenih zbirnih centrih, prizori spominjajo na tiste iz koncentracijskih taborišč med drugo svetovno vojno. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je zahodne vlade pozval, naj njegovi državi dobavijo letala, tanke in protiraketne obrambne sisteme. V soboto je bilo mesto Lviv na zahodu Ukrajine napadeno z močnim raketnim ognjem, kar je tamkajšnji župan označil za pozdrav predsedniku Bidnu. Ruske sile medtem še naprej napadajo cilje po vsej Ukrajini, vključno z napadi na številna gosto poseljena civilna območja.

Dnevni pregled dogajanja:



15:15 Prizori iz Mariupola spominjajo na prizore iz nacističnih taborišč smrti

13.45 V Černigivu brez hrane, vode, elektrike in gretja

13.17 V Lugansku morda referendum o pridružitvi Rusiji

12.05 Koncert v ukrajinskem Harkovu

9.18 Biden s komentarjem, da Putin ne more ostati na oblasti, povzročil ostre kritike

8.33 Zelenski: Kaj počne Nato? Ga vodi Rusija? Kaj čakajo?

6.30 Rusi še naprej napadajo civilne cilje

6.15 Skrb vzbujajoč pozdrav Putina Bidnu

15:15 Prizori iz Mariupola spominjajo na prizore iz nacističnih taborišč smrti

Po svetovnem spletu je zaokrožil videoposnetek iz obleganega ukrajinskega mesta Mariupol, ki prikazuje številna trupla civilistov, ubitih med ruskim raketiranjem Mariupola. Domnevno naj bi šlo za zbirni center za trupla umrlih, kjer poteka odločanje, kako jih bodo pokopali. VIDEOPOSNETEK: OGLED NA LASTNO ODGOVORNOST, ZELO NAZORNO.

Nekateri uporabniki družbenih omrežij so izpostavili, da prizori iz videoposnetka spominjajo na prizore, ki so jih videli zavezniški vojaki ob osvobajanju nemških koncentracijskih taborišč ob koncu druge svetovne vojne.

13.45 V Černigivu brez hrane, vode, elektrike in gretja

V Černigivu na severu Ukrajine, ki ga oblega ruska vojska, so ostali brez hrane, vode, elektrike in gretja, je danes sporočil visok predstavnik regionalnih oblasti Vjačeslav Čaus. Le oskrba s plinom še nekako deluje, sicer pa je infrastruktura v mestu zaradi bojev povsem uničena, je sporočil prek Telegrama.

Černigiv leži na pomembni poti severno od Kijeva proti beloruskemu mestu Gomel. Ruske sile so mesto praktično povsem obkolile in preprečujejo njegovo oskrbo ter umik civilistov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Na težke razmere in uničenje v mestu je v soboto že opozoril tudi župan Vladislav Atrošenko. "Mesto je povsem uničeno," je dejal. Po njegovih navedbah je bilo ubitih več kot 200 ljudi. Polovica prebivalcev tega mesta, ki je imelo pred vojno okoli 285 tisoč prebivalcev, pa je pobegnilo, je še dodal. Teh navedb sicer ni mogoče neodvisno preveriti, navaja dpa.

V Černigivu na severu Ukrajine, ki ga oblega ruska vojska, so ostali brez hrane, vode, elektrike in gretja. Foto: Reuters

13.17 V Lugansku morda referendum o pridružitvi Rusiji

Voditelj samooklicane ljudske republike Lugansk Leonid Pašečnik je danes dejal, da bodo v tej regiji morda izvedli referendum o priključitvi k Rusiji. Dejal je, da je "iz nekega razloga prepričan, da se bo to zgodilo", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Menim, da bo v bližnji prihodnosti na ozemlju republike potekal referendum, na katerem bodo ljudje izrazili svoje mnenje o priključitvi k Ruski federaciji," so besede Leonida Pašečnika povzele ruske tiskovne agencije.

12.05 Koncert v ukrajinskem Harkovu

Glasbeniki v ukrajinskem Harkovu so izvedli čustveni koncert na postaji podzemne železnice, ki se uporablja kot improvizirano zavetje.

Harkov je že tedne tarča intenzivnega ruskega bombardiranja, zaradi česar so se prebivalci zatekli v bunkerje in na postaje podzemne železnice.

9.18 Biden s komentarjem, da Putin ne more ostati na oblasti, povzročil ostre kritike

Komentar ameriškega predsednika Bidna, da Vladimir Putin "ne more ostati na oblasti", je povzročil ostre kritike, med drugim tudi Richarda Haasa. Haas, ki je predsednik sveta za mednarodne odnose ZDA, je prepričan, da je Biden s svojimi komentarji "otežil že tako težko in nevarno situacijo ter jo naredil še nevarnejšo".

"To je očitno," je dodal. "Manj očitno je, kako odpraviti škodo, vendar predlagam, da se njegovi glavni pomočniki obrnejo na svoje kolege in jasno pokažejo, da so se ZDA pripravljene soočiti z rusko vlado."

"Putin bo to videl kot potrditev tega, v kar je ves čas verjel. Napaka, ki tvega, da se bosta razširila obseg in trajanje vojne," je še dejal.

8.33 Zelenski: Kaj počne Nato? Ga vodi Rusija? Kaj čakajo?

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je zahodne vlade pozval, naj njegovi državi dobavijo letala, tanke in protiraketne obrambne sisteme.

Pozno ponoči je v nagovoru dejal, da se na orožju, ki bi lahko branilo svobodo v Evropi, nabira prah. Dodal je še, da ruskih letal ni mogoče sestreliti z mitraljezi.

"Kaj počne Nato? Ga vodi Rusija? Kaj čakajo? Minilo je 31 dni. Zahtevamo le en odstotek tega, kar ima Nato, nič več," je dodal.

6.30 Rusi še naprej napadajo civilne cilje

Ministrstvo za obrambo Združenega kraljestva je objavilo podatke o najnovejših spopadih v Ukrajini in dejalo, da ruske sile še naprej napadajo cilje po vsej Ukrajini, vključno z napadi na številna gosto poseljena civilna območja, ter da se Rusija še naprej zanaša na strelivo, izstreljeno iz ruskega zračnega prostora, da bi zmanjšala izpostavljenost svojih letal ukrajinski zračni obrambi. ZDA poročajo, da ima to orožje do 60-odstotno stopnjo okvare, kar Rusijo sili v prehod na manj izpopolnjene rakete.

Tudi oborožene sile Ukrajine so na Facebooku objavile posodobitev s temi ključnimi točkami, in sicer, da Rusija še naprej napada civilno in vojaško infrastrukturo v obleganem jugovzhodnem mestu Mariupol ter da še naprej ciljajo na ukrajinsko prestolnico Kijev, streljajo na primestna območja in neposredno v mesto. Oborožene sile pa v sosednji Belorusiji, ki je zaveznica Rusije, izvajajo tudi usposabljanja v regijah Brest, Minsk in Grodno.

Ameriški predsednik Joe Biden je v soboto obiskal Poljsko. Foto: Reuters

6.15 Skrb vzbujajoč pozdrav Putina Bidnu

V soboto je bilo mesto Lviv na zahodu Ukrajine napadeno z močnim raketnim ognjem. Mesto velja za eno od številnih tarč na zahodu, čeprav je Rusija dejala, da se bo osredotočila na vzhod. Lviv se je do zdaj izognil močnemu bombardiranju, ki so ga opazila druga mesta, in je postal središče za tiste, ki bežijo pred boji.

Župan Lviva Andrij Sadovji je dejal, da je čas, ko je bil ameriški predsednik Joe Biden na obisku na Poljskem, jasen. "Z današnjimi napadi želijo agresorji pozdraviti predsednika Bidna, ki je trenutno na Poljskem," je dejal. In še: "Lviv je le 70 km od poljske meje, in menim, da mora svet razumeti, da je grožnja zelo resna."