Grozljiv napad na katoliško redovnico v Jeruzalemu

Francoska katoliška redovnica in arheološka raziskovalka je bila napadena med hojo po ulici v Jeruzalemu. Videoposnetek napada je povzročil ogorčenje. Izraelsko zunanje ministrstvo je napad obsodilo kot "sramotno dejanje", poroča The Guardian.

Posnetek prikazuje moškega, ki se redovnici približuje od zadaj, ko hodi po ulici. Naenkrat jo začne močno potiskati, zaradi česar žrtev skoraj udari z glavo v kamniti blok. Po nekaj korakih se napadalec, ki je videti kot Jud, vrne in brcne redovnico, ki leži na tleh. Brcati je nehal šele, ko je posredoval mimoidoči.

Following a report of an assault against a nun in Jerusalem, officers responded immediately, launching an investigation that led to the arrest of a suspect. A request to extend his detention is expected.



The Israel Police treats any attack on members of the clergy and religious… pic.twitter.com/1e0W8bobpo — Israel Police (@israelpolice) April 29, 2026

Nuna je imela opraskan obraz, vendar ni bilo poročil, da bi bila resno poškodovana. Izraelska policija je sporočila, da je aretirala 36-letnega moškega in dodala, da bo "še naprej odločno in z ničelno toleranco ukrepala, da bi ohranila ustrezno in varno sobivanje vseh etničnih skupin in religij v mestu Jeruzalem".

Francija zahteva ukrepanje

Napad se je zgodil na gori Sion, blizu mesta, ki ga Judje štejejo za grobnico kralja Davida in Cenakel, kristjani pa za kraj zadnje večerje. Francoski konzulat je napad ostro obsodil in na omrežju X objavil: "Francija zahteva, da se storilca tega napada privede pred sodišče in da se pravici zadosti."

Direktor Francoske biblijske in arheološke šole v Jeruzalemu, oče Olivier Poquillon, je dejal, da je redovnica raziskovalka v tej ustanovi, in dodal, da pričakuje odločen odziv oblasti. "To ni osamljen incident, temveč del skrb vzbujajočega vzorca naraščajoče sovražnosti do krščanske skupnosti in njenih simbolov," je sporočila Hebrejska univerza v Jeruzalemu in poudarila, da je bila žrtev cenjena akademska partnerica pri odkrivanju dediščine države, poroča The Guardian.

"Napad na njene znanstvenike je napad na svetovno znanstveno skupnost," je univerza zapisala v izjavi.

Izraelsko zunanje ministrstvo napad označilo za sramotno dejanje

Izraelsko zunanje ministrstvo je napad označilo za "sramotno dejanje, ki neposredno nasprotuje vrednotam spoštovanja, sobivanja in verske svobode, na katerih je bil Izrael ustanovljen in ki jim je še vedno globoko zavezan".

Palestinske krščanske skupnosti na Zahodnem bregu, ki so med najstarejšimi na svetu, so v zadnjih letih vse bolj nadlegovali izraelski naseljenci. Toda vlada je bila vpletena tudi v vse večji odpor proti krščanski duhovščini v Jeruzalemu in v incidente, ki so postali viralni na spletu, v času, ko priljubljenost Izraela na Zahodu očitno upada.

Incidenti zoper Kristjane se vrstijo

Prejšnji mesec so izraelskega vojaka v južnem Libanonu posneli, kako s kladivom uničuje kip Jezusa. Skupaj z drugim vojakom, ki je posnel napad, sta bila obsojena na 30 dni zapora, premier Benjamin Netanjahu pa je dejal, da je bil zaradi incidenta "užaloščen".

Center za podatke o verski svobodi (RFDC), mreža izraelskih prostovoljcev, je v prvih treh mesecih letošnjega leta zabeležil 31 primerov nadlegovanja kristjanov. Večina incidentov je vključevala pljuvanje ali vandalizem nad cerkveno lastnino.