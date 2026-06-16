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Avtor:
R. K.

Torek,
16. 6. 2026,
13.12

Osveženo pred

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Natisni članek
Nemčija migranti policija

Torek, 16. 6. 2026, 13.12

0 minut

Groza v Nemčiji: Migranti naj bi posilili štiri dekleta

Avtor:
R. K.

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Nasilje nad ženskami. Posilstvo. Spolno nadlegovanje | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Nemška policija preiskuje primer domnevnega posilstva štirih deklet, ki so ga osumljeni mladostniki, stari med 13 in 16 let, vsi z migrantskim ozadjem.

Štiri dekleta iz mesta Halle v nemški zvezni deželi Saška-Anhalt so bile žrtve domnevnega spolnega nasilja. Zločin naj bi se zgodil minulo soboto v stanovanjski hiši na jugu mesta. 

Kot so nemškim novinarjem povedali okoliški prebivalci, so reševalci iz stavbe odnesli dve dekleti, ki sta bili nezavestni. Dve dekleti sta bili deležni ambulantne oskrbe, dve pa so odpeljali na zdravljenje v bolnišnico, od koder sta bili že odpuščeni, je za nemško tiskovno agencijo povedal glavni državni tožilec. Razkril je tudi, da so bile žrtve stare 12 in 13 let, posilstva pa so osumljeni mladostniki iz Malija in Portugalske, stari med 13 in 16 let, vsi pa imajo migrantsko ozadje. 

Preiskava okoliščin še poteka

Državno tožilstvo je v ponedeljek sporočilo, da ne bo zahtevalo naloga za njihovo prijetje. "V nasprotju s prvotnimi domnevami glede na trenutno stanje preiskave menimo, da je šlo za prostovoljni sestanek posameznikov," je pojasnil tožilec.

Žrtve in osumljenci naj bi se poznali že od prej, pobuda za srečanje pa naj bi prišla s strani samih žrtev. Po besedah tožilca so pridobili alkohol, ki so ga vsi prisotni zaužili v znatnih količinah, zatem pa naj bi prišlo do domnevnega spolnega napada. 

Preiskava vseh okoliščin dogodka še poteka. Policija še vedno čaka na rezultate forenzičnih zdravniških pregledov, ki jih opravijo pri žrtvah spolnega nasilja. 

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