Velikonočna nedelja v kraju Sooß v Spodnji Avstriji se je končala s pretresljivim zločinom. Na vrtu stanovanjske hiše so našli mrtvo 38-letnico s hudimi poškodbami glave. Policija je hitro prijela njenega moža, od katerega naj bi živela ločeno. Po poročanju avstrijskih medijev naj bi bil pri dejanju uporabljen izvijač.

Avstrijo je pretresla novica o nasilni smrti 38-letne ženske, ki so jo našli mrtvo na vrtu stanovanjske hiše v kraju Sooß v Spodnji Avstriji. Po prvih informacijah je imela hude poškodbe glave.

Primer že od začetka obravnavajo kot umor, okoliščine dejanja pa dodatno povečujejo težo suma, da gre za še en primer smrtonosnega partnerskega nasilja.

Policija je osumljenca hitro prijela

Zločin naj bi se zgodil v nedeljo okoli 18.30. Policija je domnevnega storilca kmalu po dogodku izsledila in prijela, zdaj pa je v priporu.

Po poročanju avstrijskega portala Krone je osumljen žrtvin mož, od katerega naj bi 38-letnica živela ločeno.

Žrtev je bila srbsko-kosovska državljanka, osumljenec pa naj bi bil avstrijski državljan s kosovskimi koreninami.