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Avtorji:
B. G., STA

Četrtek,
23. 7. 2026,
14.41

Osveženo pred

4 minute

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Natisni članek
Grčija orožje

Četrtek, 23. 7. 2026, 14.41

4 minute

Grčija načrtuje nakupe vojaške opreme v vrednosti 4,2 milijarde evrov

Avtorji:
B. G., STA

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Grčija, vojska | Foto Reuters

Foto: Reuters

Grčija načrtuje nakupe orožja in vojaške opreme v skupni vrednosti 4,2 milijarde evrov, vključno z 2,8 milijarde vrednim izraelskim sistemom za zračno obrambo. Največji del sredstev v okviru naložbe bodo tako prejela izraelska podjetja, manjši del pa tudi proizvajalci orožja iz drugih držav.

Grčija je danes odobrila načrte za nakup izraelskega sistema za obrambo proti raketam, bojnim letalom in dronom, imenovanega Ahilov ščit, v vrednosti 2,8 milijarde evrov, je potrdil vir na grškem ministrstvu za obrambo.

Nakup je del širše investicije, vredne 4,2 milijarde evrov, ki med drugim vključuje še brazilska transportna letala C-390 Millennium, izraelske brezpilotne letalnike Heron, rakete za ameriške helikopterje Apache, britanska avtonomna podvodna plovila Victa in sonarje za bojne ladje.

Grčija, vojska | Foto: Reuters Foto: Reuters

Grčija je pod Micotakisom znatno okrepila investicije v vojsko

Vir na grškem obrambnem ministrstvu je povedal še, da je naložbe že odobril svet za obrambo in zunanje zadeve, ki ga vodi premier Kiriakos Micotakis, uradno potrditev ministrstva pa je pričakovati kmalu.

Grčija je pod Micotakisom, ki je položaj prvič prevzel leta 2019, znatno okrepila investicije v vojsko. Država je sicer v obrambo že dlje časa vlagala najmanj dva odstotka BDP, tudi zaradi napetih odnosov s sosednjo Turčijo, v zadnjem času pa je izdatke za obrambo povišala na več kot tri odstotke BDP.

Micotakis je lani napovedal, da bo Grčija v naslednjih 12 letih za obrambo porabila 25 milijard evrov. Konservativni premier, ki ga prihodnjo pomlad čakajo volitve, je ta projekt označil za najbolj drastično prenovo oboroženih sil v sodobni grški zgodovini.

Grčija orožje
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