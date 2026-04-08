Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Sreda,
8. 4. 2026,
11.23

56 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Sreda, 8. 4. 2026, 11.23

56 minut

Grčija bo prepovedala uporabo družbenih omrežij mlajšim od 15 let

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Uporaba družbenih omrežij, prepoved | Kot prva je popolno prepoved uporabe družbenih omrežij za mlajše od 16 let decembra lani uvedla Avstralija. | Foto Shutterstock

Kot prva je popolno prepoved uporabe družbenih omrežij za mlajše od 16 let decembra lani uvedla Avstralija.

Grčija bo s 1. januarjem prihodnje leto prepovedala dostop do družbenih omrežij mlajšim od 15 let, je danes sporočil grški premier Kiriakos Micotakis. V videoposnetku, objavljenem na družbenem omrežju TikTok, je dejal, da gre za "težek, a nujen ukrep", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Micotakis je še napovedal da bo Grčija ustrezno zakonodajo sprejela poleti, prepoved pa bo začela veljati 1. januarja 2027.

Grški premier je novico sporočil na TikToku, ki je še posebej priljubljen med mladimi, in v posnetku tudi neposredno nagovoril mladostnike. "Vem, da boste nekateri med vami jezni. (...) Naš cilj ni, da vas odvrnemo od tehnologije, ampak da se borimo proti zasvojenosti z nekaterimi aplikacijami, ki škodujejo vaši nedolžnosti in svobodi," je poudaril. Dodal je, da je znanstveno dokazano, da se možgani otroka, ki je ure in ure pred zaslonom, ne morejo spočiti.

Prepoved sprožila Avstralija

Ob tem je poudaril, da bo Grčija prepoved uporabe družbenih omrežij sprejela med prvimi državami na svetu. Zagotovil je še, da pritiska na Evropsko unijo, naj sledi temu zgledu.

Kot prva je popolno prepoved uporabe družbenih omrežij za mlajše od 16 let decembra lani uvedla Avstralija.

V zadnjem času je ukrepanje na nacionalni ravni v zvezi z uporabo družbenih omrežij za otroke naznanilo več evropskih držav, med njimi Avstrija, Francija, Španija in Italija, pri čemer se ukrepi razlikujejo. Slovenska vlada je v začetku februarja potrdila izhodišča za pripravo zakonske omejitve uporabe družbenih omrežij za mlajše od 15 let. Evropska komisija priporočila stroke glede starostne omejitve za uporabo družbenih omrežij v EU pričakuje do poletja.

