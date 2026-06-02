Trumpov zet namerava v Albaniji zgraditi luksuzno letovišče. Vrstijo se protesti.

Albansko posebno tožilstvo za boj proti korupciji (Spak) je sprožilo preiskavo projekta luksuznega letovišča, povezanega z zetom ameriškega predsednika Donalda Trumpa Jaredom Kushnerjem. Preiskava poteka zaradi spornih sprememb statusa območja in lastništva zemljišč, projektu pa nasprotujejo tudi lokalni prebivalci.

Kushnerjeva investicijska družba Affinity Partners namerava na območju nenaseljenega jadranskega otoka Sazan in več sto hektarjev zaščitenega območja Vjosa-Narta zgraditi luksuzno letovišče. Kompleks vil in hotelov naj bi vključeval približno deset tisoč hotelskih sob, v njegovo gradnjo pa namerava podjetje vložiti več kot milijardo evrov.

Sporne spremembe statusa zemljišč

Spak je v ponedeljek potrdil, da je uvedel preiskavo spornih sprememb statusa zaščitenega naravnega območja in lastništva zemljišč leta 2024, ki so odprle pot turističnemu razvoju, poroča bruseljski portal Politico.

Albanski premier Edi Rama je v pogovoru za Politico nedavno potrdil, da pogajanja z Affinity Partners še potekajo. V ponedeljek je po poročanju Politica zanikal, da bi projekt posegal v zaščiteno naravno območje. Poudaril je tudi, da končnega predloga še ni in da prav tako še niso končali okoljske študije.

Prebivalci protestirajo

Prebivalci in okoljske organizacije nestrinjanje s projektom izražajo s protesti. Ti so se okrepili konec maja, potem ko so investitorji na območju Zverneca na jugu Albanije postavili visoke ograje z bodečo žico, zaradi česar domačini in turisti niso mogli več dostopati do plaže.

Protestniki so v nedeljo v Tirani zahtevali zaustavitev projekta, zaščito območja in odstop Rame. Protesti so napovedani tudi za soboto, ko naj bi potekali v bližini predvidene lokacije projekta pri Vlori.

Družba Affinity Partners je lani opustila velik projekt v srbski prestolnici, kjer je želela zgraditi luksuzni hotel na lokaciji nekdanjega generalštaba in ministrstva za obrambo. Odločitev je podjetje sprejelo po velikem nasprotovanju javnosti in očitkih o domnevnih nezakonitostih v postopkih spremembe statusa območja.