Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Torek,
2. 6. 2026,
10.46

Osveženo pred

53 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07

Natisni članek

Natisni članek
Jared Kushner Albanija gradnja projekt letovišče

Torek, 2. 6. 2026, 10.46

53 minut

Trumpov zet namerava v Albaniji zgraditi luksuzno letovišče. Vrstijo se protesti.

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07
Jared Kushner, Trumpov zet | Kushnerjeva investicijska družba Affinity Partners namerava na območju nenaseljenega jadranskega otoka Sazan in več sto hektarjev zaščitenega območja Vjosa-Narta zgraditi luksuzno letovišče. | Foto Reuters

Kushnerjeva investicijska družba Affinity Partners namerava na območju nenaseljenega jadranskega otoka Sazan in več sto hektarjev zaščitenega območja Vjosa-Narta zgraditi luksuzno letovišče.

Foto: Reuters

Albansko posebno tožilstvo za boj proti korupciji (Spak) je sprožilo preiskavo projekta luksuznega letovišča, povezanega z zetom ameriškega predsednika Donalda Trumpa Jaredom Kushnerjem. Preiskava poteka zaradi spornih sprememb statusa območja in lastništva zemljišč, projektu pa nasprotujejo tudi lokalni prebivalci.

Kushnerjeva investicijska družba Affinity Partners namerava na območju nenaseljenega jadranskega otoka Sazan in več sto hektarjev zaščitenega območja Vjosa-Narta zgraditi luksuzno letovišče. Kompleks vil in hotelov naj bi vključeval približno deset tisoč hotelskih sob, v njegovo gradnjo pa namerava podjetje vložiti več kot milijardo evrov.

Sporne spremembe statusa zemljišč 

Spak je v ponedeljek potrdil, da je uvedel preiskavo spornih sprememb statusa zaščitenega naravnega območja in lastništva zemljišč leta 2024, ki so odprle pot turističnemu razvoju, poroča bruseljski portal Politico.

Albanski premier Edi Rama je v pogovoru za Politico nedavno potrdil, da pogajanja z Affinity Partners še potekajo. V ponedeljek je po poročanju Politica zanikal, da bi projekt posegal v zaščiteno naravno območje. Poudaril je tudi, da končnega predloga še ni in da prav tako še niso končali okoljske študije.

Prebivalci protestirajo

Prebivalci in okoljske organizacije nestrinjanje s projektom izražajo s protesti. Ti so se okrepili konec maja, potem ko so investitorji na območju Zverneca na jugu Albanije postavili visoke ograje z bodečo žico, zaradi česar domačini in turisti niso mogli več dostopati do plaže.

Protestniki so v nedeljo v Tirani zahtevali zaustavitev projekta, zaščito območja in odstop Rame. Protesti so napovedani tudi za soboto, ko naj bi potekali v bližini predvidene lokacije projekta pri Vlori.

Družba Affinity Partners je lani opustila velik projekt v srbski prestolnici, kjer je želela zgraditi luksuzni hotel na lokaciji nekdanjega generalštaba in ministrstva za obrambo. Odločitev je podjetje sprejelo po velikem nasprotovanju javnosti in očitkih o domnevnih nezakonitostih v postopkih spremembe statusa območja.

špansko letovišče Cala Alta
Novice Sumljive smrti v španskem letovišču
resort, letovišče, ležalniki, počitnice
Trendi Boj za ležalnike v priljubljenem letovišču: ob odprtju je zavladal kaos
Severna Koreja. Letovišče.
Novice Severna Koreja odprla luksuzno letovišče in napovedala turistično obarvano prihodnost #video
Jared Kushner Albanija gradnja projekt letovišče
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.