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Avtorji:
Sa. B., STA

Torek,
14. 7. 2026,
10.27

Osveženo pred

36 minut

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Natisni članek
Pariz Francija požar gasilci

Torek, 14. 7. 2026, 10.27

36 minut

Gozdni požar južno od Pariza se širi

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Požar, Pariz, Francija | Zaradi požara je bilo na območju gozda in v njegovi oklici prisiljeno zapustiti svoje domove okoli tisoč ljudi. | Foto Reuters

Zaradi požara je bilo na območju gozda in v njegovi oklici prisiljeno zapustiti svoje domove okoli tisoč ljudi.

Foto: Reuters

Gozdni požar, ki je v nedeljo izbruhnil v Fontainebleaujskem gozdu južno od Pariza, se je v noči na danes razširil. Gasilci so sporočili, da je izbruhnil še en manjši požar in da so ognjeni zublji doslej uničili več kot 1.900 hektarjev površin. V povezavi s požarom so v ponedeljek prijeli dva osumljenca, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

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Tiskovni predstavnik regionalnih gasilskih enot Paul-Edouard Laurain je danes sporočil, da oblasti upajo, da bodo z 850 gasilci, ki se ob pomoči letal in helikopterjev za gašenje borijo z ognjenimi zublji, čez dan nad požarom uspeli vzpostaviti nadzor. Prvič pri gašenju v tej širši pariški regiji sodelujejo tudi štirje kanaderji. Zaradi požara je bilo na območju gozda in v njegovi oklici prisiljeno zapustiti svoje domove okoli tisoč ljudi.

Je bil požar podtaknjen?

Fontainebleaujski gozd, ki leži 60 kilometrov jugovzhodno od francoske prestolnice, se razteza na okoli 25.000 hektarjih. Tu so bila v preteklosti kraljeva lovišča, danes pa je posejan z vasicami in je priljubljen med pohodniki in plezalci.

Ker je požar izbruhnil na več mestih, so oblasti uvedle preiskavo zaradi suma, da je bil namerno povzročen. Notranji minister Laurent Nunez je v ponedeljek sporočil, da so prijeli dva osumljenca. Za televizijo France2 je pojasnil, da ju je policija prijela med skupno 59 aretacijami, ki jih je izvedla po državi zaradi "namernega ali nenamernega požiga". Aretacije so izvedli v času, ko se po Franciji med najnovejšim vročinskim valom borijo z gozdnimi požari.

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Zaradi vročinskega vala in suše sicer po skoraj vsej državi velja požarna ogroženost. Zato so v mnogih mestih odpovedali večerne ognjemete, ki jih tradicionalno pripravljajo ob današnjem državnem prazniku, s katerim se Francozi spominjajo napada na pariško trdnjavo Bastiljo in začetka revolucije 14. julija 1789. Kljub odpovedi uradnih ognjemetov pa prebivalci pogosto pripravijo svoje ognjemete.

Ob praznovanju državnega praznika je množice na ulicah pričakovati tudi zaradi nocojšnje polfinalne tekme med Francijo in Španijo na svetovnem nogometnem prvenstvu, še poroča AFP.

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