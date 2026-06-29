Podražitev letalskega goriva v prvih tednih konflikta med Izraelom in Iranom so letalske družbe izkoristile kot opravičilo za zvišanje cen vozovnic in drugih pristojbin. Medtem ko cene goriva zdaj padajo, cene letalskih prevozov ostajajo nespremenjene, poroča CNN.

Cene letalskega goriva so se v prvih tednih konflikta med Izraelom in Iranom približno podvojile, letalske družbe pa so višje stroške prenesle na potrošnike z dražjimi vozovnicami in višjimi pristojbinami za prtljago.

"Nismo imeli izbire," je prejšnji teden dejal izvršni direktor ameriške letalske družbe Delta, Ed Bastian, in spomnil na skoraj dve milijardi dolarjev (1,7 milijarde evrov) dodatnih stroškov, s katerimi so se veliki prevozniki, kot je Delta, soočili v tem četrtletju.

Čeprav so se cene goriva v zadnjih dveh mesecih znižale, letalske družbe ne načrtujejo znižanja cen vozovnic na prejšnjo raven. Bastian je dejal, da so cene kljub nižjim stroškom "na pravi ravni".

Kot navaja CNN, so visoke cene letalskih vozovnic posledica velikega povpraševanja, poleg tega pa so ljudje med poletno potovalno sezono pripravljeni plačati več.

Podatki Deutsche Bank Securities, kjer spremljajo gibanje cen vozovnic, kažejo, da so se v primerjavi z lanskim letom zvišale za 15 do 20 odstotkov. Letalske družbe so od pomladi cene vozovnic zvišale osemkrat, nazadnje pa pred dvema tednoma, je za CNN povedal Mike Linenberg, analitik letalskih prevoznikov pri Deutsche Bank Securities. Pojasnil je, da so višje cene vozovnic tudi posledica manjšega števila sedežev zaradi odpovedi manj priljubljenih in cenejših letov.

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Vodstva letalskih družb so celo javno priznala, da cene vozovnic v prvi vrsti določata ponudba in povpraševanje po sedežih, ne pa cena goriva, poroča CNN.

To ne pomeni, da skok cen goriva ni bil drag za industrijo, vendar bodo po besedah Linenberga letalske družbe te stroške več kot pokrile z višjimi cenami letalskih vozovnic in drugih pristojbin. Po njegovih besedah velik del letalske industrije potrebuje dodatna sredstva, zlasti manjši nizkocenovni prevozniki. "Pomislite na število prevoznikov, ki si od pandemije covida še niso opomogli. Ne morete izgubljati denarja iz leta v leto in pričakovati, da boste podjetje, ki bo delovalo," je dejal. To je verjetno razlog, da se letalskim družbam ne mudi zniževati cen, navaja CNN.

"Dlje ko potrošniki plačujejo te cene in se letalske družbe privadijo na takšen tok prihodkov, večja je verjetnost, da se bo ohranil," je aprila vlagateljem povedal Andrew Nocella, glavni komercialni direktor Uniteda, ki spada med tri največje letalske prevoznike v ZDA.

Čeprav naj bi se cene letalskih vozovnic jeseni nekoliko znižale, gre za običajen sezonski upad po koncu poletne sezone. Strokovnjaki še vedno pričakujejo, da bodo cene jeseni za odstotno točko višje v primerjavi z letom 2025. "To ni situacija, v kateri bi pričakovali, da se bodo cene letalskih vozovnic kar tako znižale," je za CNN povedal Zach Griff, avtor letalskega glasila From the Tray Table.

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Potniki so se sprijaznili z višjimi cenami

Potniki na letališču Newark Liberty International Airport so za CNN povedali, da so bili nezadovoljni zaradi visokih cen letalskih prevozov, vendar jih to ni presenetilo. "Vedno je tako," je dejal Ban Morel, ki je za dva kosa prtljage plačal 100 dolarjev (87 evrov) pristojbine. Povratna vozovnica iz New Yorka v Portoriko pa ga je stala 400 dolarjev (350 evrov). "Vse se vedno podraži, a zdi se, da se nikoli več ne vrne na prejšnjo raven," ugotavlja Morel.

"Cene takoj narastejo in celo večnost traja, da se spet znižajo. Mislim, da sem se s tem sprijaznil," pa je dejal Michael Boenisch, ki se je z ženo vrnil s potovanja po Evropi.

Nekateri potniki kljub višjim stroškom svojih potovanj ne nameravajo omejiti. Shané Harris se je z možem Stefonom in sinom Langstonom vrnila s potovanja v Washington, D.C. Družina za to poletje načrtuje še tri potovanja z letalom, in sicer v Atlanto, Indianapolis in na Portugalsko, poroča CNN.