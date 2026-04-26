Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Avtorji:
N. V., STA

Nedelja,
26. 4. 2026,
14.33

Osveženo pred

41 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Natisni članek

streljanje Donald Trump

Nedelja, 26. 4. 2026, 14.33

Golob se je po incidentu v Washingtonu pridružil obsodbam nasilja

Donald Trump | Donald Trump na večerji dopisnikov Bele hiše, preden so se razlegli streli | Foto Reuters

Politično nasilje v demokraciji nima mesta, je po incidentu s streljanjem na večerji dopisnikov Bele hiše, na kateri je bil tudi predsednik ZDA Donald Trump, sporočila zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas, dogodek so med drugim obsodili tudi francoski predsednik, nemški kancler ter britanski in španski premier in slovenski premier, ki opravlja tekoče posle.

Ostro obsojam sobotni napad na predsednika ZDA in prvo damo, je po strelskem incidentu na večerji dopisnikov Bele hiše, na kateri je bil tudi predsednik Donald Trump, sporočil premier Robert Golob. Kot je dodal, za nasilje ni izgovora in ga nikoli ne bo, ter ob tem izrazil zadovoljstvo, da se je napad končal brez žrtev.

S tem se je pridružil nizu drugih evropskih in svetovnih voditeljev, ki po incidentu obsojajo nasilje in izražajo olajšanje, da nihče od udeležencev ni bil ranjen.

Zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas je izrazila olajšanje, da so bili po streljanju v hotelu Hilton, kjer je potekala večerja, vsi, vključno s predsednikom, na varnem. "Dogodek, namenjen počastitvi svobodnih medijev, ne bi smel nikoli postati prizorišče strahu," je danes zapisala na omrežju X in ranjenemu agentu zaželela hitro okrevanje.

Na dogajanje se je na družbenem omrežju X odzval tudi francoski predsednik Emmanuel Macron in zapisal, da je bil "oboroženi napad, usmerjen proti predsedniku ZDA, nesprejemljiv". Dodal je, da nasilje v demokraciji nima mesta, in izrazil podporo Trumpu.

Da nasilje nima mesta v demokraciji, je na omrežju X zapisal tudi nemški kancler Friedrich Merz. Kot je poudaril, "v demokraciji odloča večina in ne orožje". "Obsojam poizkus napada v Washingtonu, oddahnil sem si, da sta predsednik Trump, prva dama Melania in vsi ostali na varnem," je še dodal.

Da je šokiran nad prizori z večerje, je na omrežju X zapisal tudi britanski premier Keir Starmer. "Vsak napad na demokratične institucije ali svobodo medijev je treba najostreje obsoditi," je zapisal in prav tako izrazil olajšanje, da sta predsednik ZDA, prva dama in vsi ostali udeleženci na varnem.

Španski premier Pedro Sanchez je prav tako obsodil incident, ki ga je označil kot napad na ameriškega predsednika. "Nasilje ni nikoli odgovor. Človeštvo bo napredovalo le prek demokracije, sobivanja in miru," je dodal.

Šok nad dogodkom in olajšanje, ker so jo udeleženci večerje odnesli brez poškodb, so med drugim izrazili tudi kanadski premier Mark Carney, izraelski premier Benjamin Netanjahu, mehiška predsednica Claudia Sheinbaum in indijski premier Narendra Modi.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
