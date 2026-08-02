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Avtorji:
R. K., STA

Nedelja,
2. 8. 2026,
13.13

Osveženo pred

12 minut

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Natisni članek
požar Grčija gasilci vročinski oblivi

Nedelja, 2. 8. 2026, 13.13

12 minut

Gasilci se borijo z obsežnim požarom zahodno od Aten

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
požar Grčija | Gasilcem gašenje otežuje močan veter. | Foto Profimedia

Gasilcem gašenje otežuje močan veter.

Foto: Profimedia

Gasilci v Grčiji se še naprej borijo z več gozdnimi požari širom države, delo pa jim ponekod otežuje močan veter. Več sto gasilcev se je vso noč spopadalo z ognjenimi zublji v bližini prestolnice Aten, da bi preprečili širjenje obsežnega požara, ki grozi mestu Megara. Nov požar je izbruhnil tudi na otoku Kefalonija.

Skoraj 500 gasilcev, ki jim pomagajo tudi kolegi iz Romunije in Francije, se je ponoči borilo z ognjenimi zublji na območju priljubljenega obalnega kraja Porto Germeno, približno 70 kilometrov severozahodno od Aten. Ob zori so jim na pomoč priskočila tudi letala za gašenje in helikopterji, je poročala grška radiotelevizija ERT.

Kraj so evakuirali, ko je v petek izbruhnil požar, po podatkih lokalnih oblasti pa je bilo poškodovanih ali uničenih več deset domov.

Ogenj se zaradi občasno močnega vetra hitro širi. Posebej sta prizadeti območji Veniza in Psatha v bližini mesta Megara.

Po podatkih služb za nujne primere se ogenj premika proti vzhodu in je zdaj le nekaj kilometrov oddaljen od Megare, ki leži približno 50 kilometrov zahodno od grške prestolnice.

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Na Kefaloniji izbruhnil požar, na Kreti v večji meri pogašen

Na Kefaloniji je v soboto pozno zvečer izbruhnil nov požar, po poročanju grških medijev so ponoči evakuirali prebivalce več naselij na jonskem otoku.

Gozdni požari na Kreti so po poročanju lokalnih medijev v veliki meri pogašeni, kot povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Po vsej državi so doslej zaradi suma požiga aretirali 13 ljudi, je sporočil tiskovni predstavnik gasilske službe. Ta teden so pri gašenju požarov umrli trije gasilci, od teh dva na Kreti in eden na polotoku Peloponez.

Grčija se sooča tudi z naraščajočo škodo, potem ko so v tednu dni gozdni požari opustošili več kot 12.000 hektarjev gozdov in kmetijskih zemljišč, so opozorili strokovnjaki, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

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