Ganljiva fotografija: mnogi brez elektrike, deklica zato inhalirala na bencinski črpali

"To je Kijev. November 2022. To je bencinska črpalka. Družina je iskala vtičnico za deklico, ki potrebuje inhalator. Rusija še naprej napada kritično infrastrukturo Ukrajine, ljudje nimajo elektrike, tople vode," je na družbenem omrežju Instagram ob objavi deklice z bencinske črpalke zapisal znani ukrajinski igralec in televizijski voditelj Andrij Bednjakov.