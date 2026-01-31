V Franciji je izbruhnil politični in javni škandal, potem ko je razkritje pokazalo, da je hčerinsko podjetje francoskega tehnološkega velikana Capgemini podpisalo večmilijonsko pogodbo z ameriško imigracijsko agencijo ICE za pomoč pri iskanju in izgonu migrantov, piše The Guardian.

Dogovor, vreden 4,8 milijona dolarjev (okoli 4,4 milijona evrov), vključuje t. i. skip tracing, metodo za sledenje in lociranje oseb, pri čemer bi podjetje ob uspešnem iskanju tujcev prejelo še dodatne bonuse, ki bi lahko skupaj dosegli več sto milijonov dolarjev.

Razkritje je v Franciji sprožilo val ogorčenja med politiki, sindikati in zagovorniki človekovih pravic, ki opozarjajo na morebitne kršitve temeljnih svoboščin.

Zaskrbljenost zaradi človekovih pravic

Francoska ministrica za oborožene sile Catherine Vautrin je poudarila, da je treba pogodbe francoskih podjetij skrbno preučiti. "Spoštovanje človekovih pravic je ključno vprašanje," je dejala.

Poslanec leve stranke Nepokorna Francija Hadrien Clouet je bil še ostrejši: "Čas je, da Francija prevzame odgovornost. Francoska zasebna podjetja sodelujejo z ICE. Tega ne moremo sprejeti."

Tudi francoski minister za gospodarstvo Roland Lescure je v parlamentu pozval Capgemini k popolni preglednosti ter k razmisleku o naravi teh dejavnosti.

Razkritja nadzorne organizacije

Na sporne pogodbe je opozorila organizacija Observatoire des Multinationales, ki spremlja delovanje velikih korporacij. Ta je razkrila dokumente, po katerih je ameriška podružnica Capgeminija – Capgemini Group Solutions – sklenila pogodbo z oddelkom ICE za pridržanje in deportacije.

Po navedbah organizacije naj bi Capgemini pomagal izboljšati učinkovitost deportacijskih postopkov ter zmanjšati njihove stroške. Objavili so tudi posnetke zaslona zdaj že odstranjenih spletnih strani podjetja, kjer se Capgemini pohvali s tesnim sodelovanjem pri "operacijah pregona in odstranjevanja migrantov".

Podjetje naj bi imelo kar 13 aktivnih pogodb z ICE, ena izmed njih pa vključuje tudi upravljanje telefonske linije za žrtve kaznivih dejanj, ki so jih zagrešili tujci.

Sindikati zahtevajo prekinitev sodelovanja

Sindikat CGT pri Capgeminiju je zahteval takojšnjo prekinitev vseh povezav z ameriško agencijo ICE. "Ta partnerstva niso le v nasprotju z vrednotami Capgeminija, temveč našo skupino spreminjajo v aktivnega sostorilca pri resnih kršitvah človekovih pravic," so sporočili.

Capgemini: pogodba še ne velja

Capgemini je potrdil, da je njihova ameriška podružnica decembra podpisala pogodbo z ICE, vendar poudaril, da še ni stopila v veljavo, saj je predmet pritožbenega postopka.

Vodstvo podjetja je v elektronskem sporočilu zaposlenim priznalo, da pogodba odpira legitimna vprašanja, a dodalo, da naj bi bila matična družba v Parizu šele nedavno seznanjena z njenimi podrobnostmi.

Minister Lescure je medtem sporočil, da so mu pojasnila podjetja nezadostna in da bo vztrajal pri večji transparentnosti.

Afera v času naraščajočih napetosti v ZDA

Primer prihaja v občutljivem trenutku, saj se ICE v ZDA sooča z ostrimi kritikami po tem, ko so njeni agenti ta mesec v Minnesoti ustrelili dva ameriška državljana.

Za mnoge v Franciji pogodba Capgeminija pomeni nevaren precedens, kjer dobiček prevlada nad etičnimi in človekovimi vrednotami.