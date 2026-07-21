Francoski parlament potrdil prepoved uporabe družbenih omrežij za mlajše od 15 let

Spodnji in zgornji dom francoskega parlamenta sta danes potrdila zakon, ki otrokom, mlajšim od 15 let, prepoveduje uporabo družbenih omrežij, kot so TikTok, Instagram in Snapchat. S tem je Francija postala prva država članica Evropske unije, ki je storila takšen korak, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zgornji dom parlamenta oziroma senat je danes s kar 243 glasovi za in le dvema proti potrdil predlog zakona, nato pa ga je z 279 glasovi za in 81 proti izglasovala še narodna skupščina.

Prepoved bo veljala v dveh korakih

Zakon, ki mlajšim od 15 let prepoveduje uporabo družbenih omrežij, je francoski predsednik Emmanuel Macron predstavil kot vodilno reformo svojega zadnjega mandata in se zavezal, da jo bo uveljavil do septembra. "Francija je v Evropi vodilna na področju zaščite naših otrok in najstnikov," je Macron dejal v videoposnetku, objavljenem na družbenih omrežjih, in zakon označil za velik korak naprej.

Prepoved bodo uvedli v dveh korakih. Od 1. septembra bo osebam, mlajšim od 15 let, onemogočeno ustvarjanje novih uporabniških računov na družbenih omrežjih. Za obstoječe račune pa bo prepoved začela veljati 1. januarja 2027.

Zakon ne predvideva sankcij za kršitve

Francoska ministrica za digitalno politiko Anne Le Henanff je medijem pojasnila, da bodo morali vsi v Franciji od septembra do konca leta dokazati svojo starost. "Če bo nekdo mlajši od 15 let, bo njegov uporabniški račun ukinjen," je dejala in zagotovila, da bodo osebni podatki uporabnikov teh omrežij ustrezno zaščiteni.

Besedilo zakona po navedbah AFP ne predvideva nobenih sankcij za starše ali otroke v primeru kršitev. V praksi bodo upravljavci družbenih omrežij morali uvesti učinkovit sistem preverjanja starosti. Zakon predvideva tudi razširitev prepovedi uporabe prenosnih telefonov v srednjih šolah, medtem ko takšno pravilo v osnovnih šolah že velja.

Kot prva je popolno prepoved uporabe družbenih omrežij za mlajše od 16 let decembra lani uvedla Avstralija. Podobne ukrepe pa je nato napovedalo več evropskih držav, kot so Avstrija, Španija, Italija in tudi Slovenija. Evropska komisija bo do jeseni pripravila ustrezno pravno podlago za starostno omejitev dostopa do družbenih omrežij na ravni EU, je ta mesec napovedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.