TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Avtorji:
Ka. N., STA

Torek,
27. 1. 2026,
7.10

Osveženo pred

40 minut

Francoski parlament podprl prepoved družbenih omrežij za mlajše od 15 let

Pametni telefon | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Poslanci spodnjega doma francoskega parlamenta so ponoči podprli zakonodajni predlog, ki predvideva prepoved družbenih omrežij za mlajše od 15 let. V skladu s spremembami naj bi prepoved uporabe prenosnih telefonov v osnovnih šolah razširili tudi na srednje. Iz narodne skupščine se predlog zdaj seli v senat.

Predlog zakona določa, da je "dostop do spletnih storitev družbenih omrežij, ki jih zagotavlja spletna platforma, prepovedan za mlajše od 15 let". Iz prepovedi so med drugim izključene spletne enciklopedije in izobraževalni portali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Predlog sledi opozorilu vladne agencije za zdravstveno varnost (Anses) iz začetka meseca, da vseprisotnost družbenih omrežij, kot so TikTok, Snapchat in Instagram, v življenju mladostnikov močno škoduje njihovemu duševnemu zdravju. Med tveganji našteva spletno nadlegovanje, nenehno primerjanje in izpostavljenost nasilnim vsebinam, pa tudi pritegnitev pozornosti na škodo spanja.

Ukrepi uživajo podporo Macrona

Novi ukrepi uživajo odločno podporo predsednika Emmanuela Macrona. "Prepoved uporabe družbenih omrežij za mlajše od 15 let: to priporočajo znanstveniki in to zahteva velika večina Francozov," je po glasovanju zapisal na omrežju X. Dodal je, da možgani otrok niso na prodaj in da njihove sanje ne smejo biti odvisne od algoritmov.

Predlog bo predvidoma sredi februarja obravnaval še senat, vlada pa želi, da bi začel veljati z začetkom novega šolskega leta 1. septembra. Do 31. decembra bi imele nato spletne platforme čas, da ukinejo profile, ki ne izpolnjujejo starostnih pogojev.

Da bi prepoved lahko začela veljati, bi moral biti najprej vzpostavljen učinkovit sistem za preverjanje starosti. Na ravni EU trenutno poteka poskusna uporaba prototipa aplikacije za preverjanje starosti.

Predlog naj bi prinašal tudi prepoved uporabe prenosnih telefonov v srednjih šolah, medtem ko za osnovnošolsko izobraževanje že velja.

O omejitvah pri dostopu najstnikov do družbenih omrežij je več držav začelo razmišljati potem, ko je ta ukrep naznanila Avstralija. Prepoved uporabe tovrstnih omrežij za mlajše od 16 let tam velja od decembra lani.

Francija prepoved mladoletnik družabna omrežja
