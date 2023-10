Francoski obveščevalci: Bolnišnico v Gazi zadela palestinska raketa #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški predsednik Joe Biden je v petek na sprejemu za zbiranje sredstev za svojo predsedniško kampanjo v Washingtonu dejal, da je Hamas napadel Izrael zato, da prepreči normalizacijo odnosov Izraela s Savdsko Arabijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Biden je dejal, da je bil eden od razlogov za napad Hamasa to, da je Savdska Arabija nameravala vzpostaviti diplomatske odnose z Izraelom, s čimer bi se Bližnji vzhod po prepričanju Bidna združil.

Normalizacija odnosov med Izraelom in Savdsko Arabijo naj bi se res pripravljala, vendar pa so spopadi to preprečili, pojasnjuje AFP.

Pripadniki Hamasa so 7. oktobra iz Gaze napadli Izrael, ubili 1.400 ljudi in zajeli okrog 200 talcev, Izrael pa je odgovoril z blokado Gaze in bombardiranjem, v katerem je umrlo že skoraj 4.200 ljudi, pripravlja pa se na kopensko ofenzivo. Spopad grozi, da bi se lahko razširil po regiji Bližnjega vzhoda.

Palestinski uradniki so sporočili, da je bilo v torkovi eksploziji v bolnišnici Al Ahli al Arabi ubitih 471 ljudi.

Ministrstvo za zdravje v Gazi je za napad obtožilo Izrael, Izrael pa trdi, da je eksplozijo povzročila "spodletela" izstrelitev rakete skrajnežev.

"Nič nam ne omogoča, da bi lahko trdili, da gre za izraelski napad. Najverjetnejši scenarij je palestinska raketa," je sporočila DRM.

Egipt bo danes, dva tedna od na novo vzplamtelega nasilja med Izraelom in gibanjem Hamas, gostil t. i. vrh za mir, ki se ga bodo udeležili številni voditelji in visoki predstavniki držav. Gostitelj, egiptovski predsednik Abdel Fatah al Sisi, naj bi želel med drugim preprečiti stopnjevanje konflikta v regionalno krizo.

Vrha za mir se bodo poleg gostitelja med drugim udeležili palestinski predsednik Mahmud Abas, jordanski kralj Abdulah II., turški predsednik Recep Tayyip Erdogan in savdski prestolonaslednik Mohamed bin Salman.

Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres med obiskom prehoda Rafa. Foto: Reuters Tam bodo tudi generalni sekretar ZN Antonio Guterres ter predsednik Evropskega sveta Charles Michel in visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell. Udeležbo je potrdilo še več evropskih politikov, med njimi španski premier Pedro Sanchez, italijanska premierka Giorgia Meloni in nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock.

Na seznamu povabljenih pa ni izraelskih predstavnikov. Kot so dejali na izraelskem zunanjem ministrstvu, niso niti povabljeni niti ne bi sodelovali. Na srečanju ne bo niti predstavnikov ZDA in Irana.

Izrael je ob tem ukazal blokado Gaze, ki se spopada s hudim pomanjkanjem osnovnih potrebščin. Po tem ko v petek kljub pričakovanjem še niso odprli prehoda Rafa, upajo, da bi se to lahko zgodilo še danes oz. ta konec tedna, s čimer bi lahko enklavo iz Egipta dosegla nujno potrebna pomoč.