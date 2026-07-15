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Avtorji:
R. K., STA

Sreda,
15. 7. 2026,
21.23

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Natisni članek
Francija pomoč pri umiranju

Sreda, 15. 7. 2026, 21.23

1 ura, 23 minut

Francija vse bližje uveljavitvi zakona o pomoči pri umiranju

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Evtanazija. Zdravnik. Smrt. Bolnišnica. Pacient. Bolnica. Bolnik | Predlog zakona, ki ga je med drugim odločno podprl tudi predsednik Emmanuel Macron, je v Franciji vzbudil veliko pomislekov in delitev. Številni ga vidijo kot eno najpomembnejših tovrstnih družbenih reform, odkar je Francija leta 2012 dovolila istospolne poroke. | Foto Shutterstock

Predlog zakona, ki ga je med drugim odločno podprl tudi predsednik Emmanuel Macron, je v Franciji vzbudil veliko pomislekov in delitev. Številni ga vidijo kot eno najpomembnejših tovrstnih družbenih reform, odkar je Francija leta 2012 dovolila istospolne poroke.

Foto: Shutterstock

Francoski parlament je danes po več kot dveh letih razprav in amandmajev kljub nasprotovanju konservativcev znova podprl zakon o pravici do pomoči pri umiranju, ki bi neozdravljivo bolnim odraslim ob strogo določenih pogojih omogočil prostovoljno končanje življenja. Preden bo stopil v veljavo, bo sprejemljivost delov zakona preučil še ustavni svet.

Spodnji dom parlamenta je pred tem že trikrat podprl predlog zakona, proces so spremljale večletne razprave in številni amandmaji, vendar ga je vsakič zavrnila konservativna večina v senatu, poročata britanski BBC in francoska tiskovna agencija AFP.

Vlada je zakon naposled danes spravila skozi zakonodajni postopek brez odobritve senata, kar ji omogoča ustava, navaja AFP.

Preden pa bo dokončno uveljavljen, bo dele zakona na pobudo premierja Sebastiena Lecornuja preučil še ustavni svet, francoski ekvivalent ustavnega sodišča.

Lecornujev urad je sporočil, da so se za to možnost odločili zaradi pomanjkanja razprave v senatu, v katerem prevladuje desnica, zato predlog zakona "ni dosegel ravni, ki bi zadostila tako pričakovanjem njegovih zagovornikov kot tudi pomislekom tistih, ki so zaskrbljeni glede njegovega izvajanja".

Ustavni svet, katerega odločitve so zavezujoče, lahko v skrajnih primerih razglasi celoten zakon za neveljaven ali izrazi zadržke glede posameznih členov.

Kaj predvideva zakon? 

Če bo zakon potrjen, bo odraslim z "resno in neozdravljivo boleznijo v napredni ali terminalni fazi" omogočil prostovoljno končanje življenja.

Pacient bo ob tem moral "svobodno izraziti svojo namero" zdravniku, ki bo po posvetovanju v roku 15 dni sprejel odločitev, ali je prostovoljno končanje življenja upravičeno. Po dveh dneh razmisleka bi nato pacient sam zaužil smrtonosno snov. Če tega ne bi bil sposoben, bi to lahko storil s pomočjo zdravnika ali medicinske sestre. Odločitev pacienta bi moral zdravnik na dan samega postopka še enkrat potrditi.

Macron zakon podpira

Številni konservativni politiki in drugi kritiki na čelu s katoliško cerkvijo še vedno ostro nasprotujejo uveljavitvi zakona, ki ga je francoski parlament začel obravnavati pred več kot dvema letoma, poroča AFP.

Predlog zakona, ki ga je med drugim odločno podprl tudi predsednik Emmanuel Macron, je v Franciji vzbudil veliko pomislekov in delitev. Številni ga vidijo kot eno najpomembnejših tovrstnih družbenih reform, odkar je Francija leta 2012 dovolila istospolne poroke.

Če bo besedilo zakona odobril tudi ustavni svet, se bo Francija pridružila majhni skupini držav, kjer sta aktivna evtanazija in/ali pomoč pri prostovoljnem končanju življenja pod takšnimi in drugačnimi pogoji legalizirani.

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