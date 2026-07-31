Fascinantno odkritje v izsušeni Donavi: so to ostanki mamuta? #video #foto

Nizek vodostaj Donave v severni Bolgariji je razkril izjemno najdbo. Strokovnjaki menijo, da gre za več tisoč let stare ostanke mamuta, ki je poginil na nekdanjem močvirnatem območju.

Ko se je gladina Donave zaradi dolgotrajne suše in vročinskih valov spustila na rekordno nizko raven, so v severni Bolgariji naleteli na osupljivo odkritje. Vaščan je v rečnem koritu opazil nenavadne kosti, za katere strokovnjaki menijo, da pripadajo mamutu.

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Nenavadne kosti v rečnem koritu

Ostanke je v sredo odkril prebivalec vasi Rjahovo, ki je med sprehodom po izsušenem delu rečnega korita opazil nenavadne kosti. Vaščani so o odkritju nemudoma obvestili strokovnjake iz Regionalnega zgodovinskega muzeja v mestu Ruse.

Po prvem pregledu najdišča so arheologi prepoznali spodnjo čeljust, dva okla in verjetno tudi eno od reber prazgodovinske živali.

Ostanke bodo podrobno raziskali

Direktor muzeja Nikolaj Nenov je za bolgarsko tiskovno agencijo BTA povedal, da bodo kosti previdno odstranili iz rečnega korita in jih odpeljali na nadaljnje analize. Te naj bi razkrile njihovo natančno starost in potrdile, ali res pripadajo mamutu.

Po njegovih besedah so strokovnjaki že dolgo domnevali, da je bilo območje nekoč močvirje, kjer je žival pred več tisoč leti najverjetneje poginila.

Rekordno nizek vodostaj Donave razkriva skrite zgodbe preteklosti

Vodostaj Donave se je v zadnjih tednih zaradi dolgotrajnih vročinskih valov in suše znižal na rekordno nizko raven. Podobne razmere so prizadele številne evropske reke, tudi Ren, in povzročile težave v ladijskem prometu.