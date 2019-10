Evropski parlament sprejel ukrepe za primer brexita brez dogovora

Evropski parlament je danes sprejel več ukrepov za primer brexita brez dogovora. Z njimi želi britanskim raziskovalcem, študentom in kmetom zagotoviti nadaljnje prejemanje sredstev EU ob trdem brexitu. Poslanci so odobrili tudi spremembe Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v podporo delavcem, ki bi jih prizadel neurejen izstop iz EU.

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji financira aktivne politike zaposlovanja, kot so prekvalifikacija individualnih delavcev, karierni nasveti, usposabljanje, pravica do nadomestila ali poslovanje zagonskih podjetij.

Doslej so lahko vlade držav EU prijavile samo finančno pomoč iz sklada za delavce ali samozaposlene, ki so izgubili delo zaradi globalizacije ali gospodarske krize. S spremembami, ki jih je danes podprlo 516 poslancev, bodo sredstva iz tega sklada lahko prejeli tudi tisti, ki bodo v državah članicah izgubili delo zaradi brexita brez dogovora.

Predlog uredbe o uporabi evropskega solidarnostnega sklada tudi za primer brexita brez dogovora je v torek sprejel parlamentarni odbor za regionalni razvoj, pri oblikovanju poročila pa je sodeloval tudi slovenski evroposlanec Franc Bogovič (EPP/SLS).

"Menim, da je prav, da Evropa pokaže ustrezno mero solidarnosti in najbolj prizadetim državam članicam, pod sicer jasno določenimi pogoji, omogoči črpanje sredstev iz solidarnostnega sklada tudi v primeru takšnih katastrof, kot je brexit," je poslanec med drugim zapisal v sporočilu za javnost.

Evropski poslanci so danes s 543 glasovi za, 30 proti in 46 vzdržanimi sprejeli tudi ukrep, ki bo zagotovil, da bodo sredstva iz evropskih skladov za leti 2019 in 2020 popolnoma na razpolago britanskim raziskovalcem, študentom in kmetom, če Združeno kraljestvo zapusti Evropsko unijo brez dogovora. Ta ukrep bo zmanjšal negativne posledice brexita za upravičence iz EU skladov in za proračun Evropske unije.