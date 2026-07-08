Evropska komisija Sloveniji izdala več opominov

Evropska komisija je Sloveniji danes izdala več drugih opominov, in sicer zaradi neustreznega prenosa določb evropske zakonodaje, ki se nanašajo na boj proti pranju denarja, varstvo osebnih podatkov, predajo oseb med državami članicami in inteligentne prometne sisteme. Slovenija ima za sprejem potrebnih ukrepov dva meseca časa.

Evropska komisija je danes Cipru, Litvi, Poljski in Sloveniji izdala prvi opomin zaradi neustreznega prenosa nekaterih določb direktive o boju proti pranju denarja v nacionalno zakonodajo. Opomin se med drugim nanaša na določbe o kaznih in kaznivih dejanjih pranja denarja, so danes sporočili iz Bruslja.

Omenjena direktiva opredeljuje kazniva dejanja in sankcije na področju pranja denarja ter krepi policijsko in pravosodno sodelovanje med državami članicami. Med drugim omogoča pregon pranja denarja tudi brez predhodne obsodbe za osnovno kaznivo dejanje, iz katerega izvira denar, in brez dokazovanja vseh podrobnosti tega kaznivega dejanja.

Opomine prejele tudi Belgija, Bolgarija, Češka, Nizozemska in Poljska

Prvi opomin je komisija Sloveniji poslala tudi zaradi nespoštovanja direktive o varstvu osebnih podatkov, ki se uporabljajo za potrebe preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj. Prvi opomin so poleg Slovenije prejele še Belgija, Bolgarija, Češka, Nizozemska in Poljska. Nemčija pa je prejela drugi opomin, potem ko je prvega prejela aprila 2022.

Države članice, ki so danes prejele opomine, so nepravilno prenesle predpise o uveljavljanju pravic na področju varstva podatkov, so pojasnili v Bruslju.

Evropska komisija je obenem Sloveniji poslala nov dodatni prvi opomin zaradi neizpolnjevanja okvirnega sklepa o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami.

Slovenija je prvi opomin prejela februarja 2022, dodatnega marca 2024 in drugi opomin maja 2025, so spomnili na komisiji. Po pregledu nedavnih sprememb slovenske zakonodaje, pa je komisija izdala drugi dodatni prvi opomin. "Po pregledu sprememb slovenske zakonodaje, o katerih je bila obveščena marca 2026, komisija meni, da je Slovenija uvedla dodatne obvezne razloge za zavrnitev izvršitve evropskega naloga za prijetje na podlagi temeljnih pravic, ki niso določene v pravu EU," so pojasnili.

Dodajanje obveznih razlogov za zavrnitev evropskega naloga za prijetje bi po prepričanju komisije lahko ogrozilo enotno uporabo okvirnega sklepa in medsebojno zaupanje, na katerem ta temelji. Drugi opomin pa si je Slovenija skupaj z nekaterimi drugimi državami prislužila tudi zaradi neprenosa spremenjene direktive o inteligentnih prometnih sistemih. Drugi opomin so poleg Slovenije prejele še Belgija, Ciper, Češka, Irska, Grčija, Hrvaška, Luksemburg, Malta in Poljska.

Slovenija ima v primeru vseh izdanih opominov dva meseca časa za odziv in sprejem potrebnih ukrepov.