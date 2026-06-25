Zahodno Evropo je zajel eden najhujših vročinskih valov v zadnjih desetletjih, poroča britanski BBC. Francija je doživela najtoplejši dan od začetka meritev, Velika Britanija rekordne junijske temperature, Španija pa najvišje povprečne dnevne temperature doslej. Pred Slovenijo je več dni sončnega in zelo vročega vremena. Temperature bodo v prihodnjih dneh vztrajno naraščale, ob koncu tedna pa se bo toplotna obremenitev še okrepila.

Slovenijo čaka vroč konec tedna, temperature se bodo povzpele do 37 stopinj



Pred Slovenijo je več dni sončnega in zelo vročega vremena. Temperature bodo v prihodnjih dneh vztrajno naraščale, ob koncu tedna pa se bo toplotna obremenitev še okrepila.



Danes bo pretežno jasno, v notranjosti države bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo dosegle od 31 do 35 stopinj Celzija.



Tudi jutri bo prevladovalo večinoma jasno in vroče vreme. V notranjosti bo še naprej pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa bo prisotna šibka burja. Jutranje temperature bodo znašale od 13 do 18 stopinj Celzija, v večjih mestih, na Goriškem in v Slovenski Istri pa okoli 20 stopinj. Čez dan se bodo temperature povzpele od 32 do 37 stopinj Celzija.



V sosednjih pokrajinah bo prav tako prevladovalo sončno in vroče vreme. V alpskem svetu lahko nastane kakšna posamezna nevihta, drugod bo ostalo suho. Ob Jadranu bo ponekod pihala šibka burja.



Po napovedih meteorologov se bo vročina nadaljevala tudi ob koncu tedna. V soboto in nedeljo bo večinoma jasno in zelo vroče.



Ob tem vremenoslovci opozarjajo, da se bo proti koncu tedna toplotna obremenitev po nižinah še stopnjevala. Najizrazitejša bo na Primorskem in v večjih mestih, kjer bodo tudi noči ostale zelo tople.

Milijoni prebivalcev se spopadajo z izjemno visokimi temperaturami, ki so v Parizu dosegle skoraj 41 stopinj Celzija, številne države pa so razglasile najvišje stopnje vremenskih opozoril.

Francoski nacionalni temperaturni kazalnik, ki meri povprečne dnevne in nočne temperature po državi, je v sredo dosegel 30 stopinj Celzija, kar je najvišja vrednost od začetka meritev leta 1947. Več kot polovica države ostaja pod rdečim opozorilom zaradi vročine, na zahodu države pa je brez električne energije ostalo več deset tisoč gospodinjstev.

Temperature v zahodni Franciji so se gibale med 39 in 43 stopinjami Celzija. V regiji Poitou-Charentes-Val de Loire so namerili 43 stopinj, kar je le nekoliko manj od torkovega rekorda 44,3 stopinje v kraju Pissos.

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Zaprli Louvre in Eifflov stolp

Zaradi izjemne vročine sta vrata predčasno zaprla tudi pariška znamenitost Louvre in Eifflov stolp. Predstavniki Louvra so opozorili, da stavba "ni dovolj prilagojena podnebnim spremembam".

Od prejšnjega tedna je v Franciji zaradi dogodkov, povezanih z vročino, umrlo najmanj 40 ljudi. Med njimi je tudi šestletni otrok, ki se je utopil na plaži v kraju Bègles v departmaju Gironde.

Oblasti opozarjajo tudi na povečano nevarnost gozdnih požarov. V regiji Maine-et-Loire se je več kot 150 gasilcev borilo z obsežnim požarom v gozdu Breignon, ki so ga ponoči uspeli omejiti.

Francoski minister za delo Jean-Pierre Farandou je dejal, da Francija "postaja vroča država" in opozoril, da se bo morala družba novim razmeram prilagoditi.

Olajšanje naj bi prišlo proti koncu tedna, ko meteorologi napovedujejo postopno ohladitev.

Rekordi tudi v Veliki Britaniji in Španiji

Vročinski val se je razširil tudi v druge dele zahodne Evrope. V Veliki Britaniji so v kraju Gosport v grofiji Hampshire izmerili 36,1 stopinje Celzija, kar predstavlja najvišjo junijsko temperaturo doslej. Meteorologi opozarjajo, da bi se lahko temperature v četrtek povzpele celo do 38 stopinj.

V Španiji je državna meteorološka agencija sporočila, da je bila povprečna dnevna temperatura v ponedeljek 28,08 stopinje Celzija, dan pozneje pa 28,17 stopinje, kar je najvišje povprečje za junij od začetka meritev leta 1950.

Na severu Španije še vedno veljajo rdeča opozorila zaradi vročine, v Baskiji pa lahko temperature dosežejo 42 stopinj Celzija.

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Opozorila po vsej Evropi

V Italiji je razglašenih 16 rdečih opozoril, predvsem na severu in v osrednjem delu države. V prihodnjih dneh naj bi vročina dosegla vrhunec tudi v Nemčiji, na Nizozemskem in v Belgiji.

Nemške oblasti poročajo o več smrtnih primerih zaradi utopitev, povezanih z vročino. V bližini Regensburga je v Donavi umrl 26-letni moški, ki se je želel osvežiti v reki.

Zaradi suše oblasti v nekaterih nemških zveznih deželah prebivalce pozivajo k varčni rabi vode. V mestih Stuttgart in Freiburg so zaradi nevarnosti požarov uvedli prepoved uporabe žarov na prostem.

Na Nizozemskem je meteorološka služba KNMI za južni in osrednji del države razglasila oranžno opozorilo, temperature pa bi lahko do konca tedna dosegle do 39 stopinj Celzija. Tudi večji del Belgije je pod oranžnim opozorilom.

Evropa se segreva hitreje od svetovnega povprečja

Podnebne spremembe po ocenah strokovnjakov povečujejo temperature po vsem svetu, vendar se Evropa segreva hitreje od drugih celin. Po podatkih evropske službe Copernicus je Evropa najhitreje segrevajoča se celina, saj se ogreva približno dvakrat hitreje od svetovnega povprečja.

Posledice so vse pogostejši in intenzivnejši vročinski valovi, večji pritisk na vodne vire ter povečana nevarnost gozdnih požarov.

Meteorologi opozarjajo, da se bo vročinski val v prihodnjih dneh razširil tudi proti vzhodu Evrope, kjer so opozorila zaradi visokih temperatur že izdali na Poljskem, Hrvaškem in Madžarskem.