Evropi grozi letalski kaos: štirim letališčem zmanjkuje goriva

Vojna v Iranu in blokada Hormuške ožine že kažeta prve posledice v Evropi. Štiri italijanska letališča so dobila opozorilo o možnem pomanjkanju letalskega goriva, analitiki pa svarijo, da bi se lahko težave kmalu razširile tudi na druge evropske države.

Evropa dobiva prvi konkreten signal, da se vojna na Bližnjem vzhodu lahko hitro prelije tudi v vsakdanje življenje potnikov. Štiri italijanska letališča – Bologna, Milano Linate, Treviso in Benetke – so bila opozorjena na možno omejeno dobavo letalskega goriva.

Točenje goriva za prevoznike, ki sodelujejo z družbo Air BP Italia, bi lahko bilo omejeno zaradi manjše razpoložljivosti goriva. Za zdaj naj to še ne bi ogrozilo najbližjih poletov, a v panogi opozarjajo, da se razmere lahko hitro zaostrijo.

Ključna težava je Hormuška ožina

"Težava bo postala resničnost, če ne bo najdena rešitev za blokado Hormuške ožine," je opozoril Danilo Recine, podpredsednik italijanskega pilotskega sindikata.

Prav Hormuška ožina je ena najpomembnejših točk svetovne energetske oskrbe. Skozi ta prehod je doslej potekal velik del svetovnih naftnih tokov. Ko pride do vojne, blokad in motenj v dobavnih verigah, posledice zelo hitro občutijo tudi evropski prevozniki.

Cene letalskega goriva so močno poskočile

Pritisk je že viden pri cenah. Konec marca je sod letalskega goriva stal okoli 195 dolarjev, kar je skoraj sto dolarjev več kot ob koncu februarja, pred zaostritvijo vojne.

Hormuška ožina Foto: Reuters

Analitičarka June Goh iz Sparta Commodities je opozorila: "Evropa se sooča z neposrednim pomanjkanjem letalskega goriva. Pripravite se."

Najbolj izpostavljena so britanska letališča

Po ocenah analitikov so trenutno najbolj ranljiva britanska letališča, kjer so že zaznala prve motnje v oskrbi. Dodatno skrb vzbujajo projekcije zalog: Portugalska bi lahko brez zalog ostala v štirih mesecih, Madžarska v petih, Danska v šestih, Italija in Nemčija v sedmih.

Tudi če bo goriva formalno dovolj, lahko dražja oskrba in logistične težave pomenijo manj letov, dražje vozovnice in spremembe voznih redov po Evropi.