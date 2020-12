Evropejci bolj negotovi glede prihodnjih potovanj

Kot izhaja iz tretjega od šestih poročil, namenjenih spremljanju kratkoročnih potovalnih namer znotraj Evrope, ki jih objavlja Evropska potovalna komisija (ETC), so na potovanja najbolj pripravljeni Poljaki, Italijani, Francozi, Španci, Avstrijci in Švicarji, povzema STA.

V primerjavi s prvim in drugim anketiranjem se je zmanjšalo število tistih, ki bi želeli potovati takoj oziroma v roku enega do dveh mesecev. Povečalo pa se je število tistih, ki bi v naslednjih šestih mesecih najraje potovali znotraj svoje države, je izsledke na svojih spletnih straneh povzela Slovenska turistična organizacija.

Cepljenje bo imelo blag vpliv

Foto: Reuters Odkritje cepiva proti covid-19 bo imelo na realizacijo potovanj pozitiven, vendar blag vpliv. Odstotek vprašanih, ki nameravajo potovanja, ki so jih načrtovali pred izbruhom koronavirusa, opraviti takoj, ko bo na voljo zdravilo ali cepivo, je namreč tudi v tretjem anketiranju ostal skoraj nespremenjen pri približno 45 odstotkih.

Vprašane še naprej najbolj skrbijo potovanja z letalom, sledi javni transport na destinaciji.

Številni še vedno domače destinacije postavljajo pred tuje

Tradicionalne turistične velesile (Španija, Italija, Francija) ostajajo na vrhu spiska želja kljub hudi prizadetosti v času epidemije. Tudi tokratno poročilo izpostavlja, da tiste, ki si želijo potovati v naslednjih šestih mesecih, najbolj privlačijo destinacije za mestni oddih (19 odstotkov), sledijo preživljanje časa v naravi in na prostem (15 odstotkov), kulturna in zgodovinska mesta (14 odstotkov) ter sonce in morje (14 odstotkov), povzema STA.

Turisti ključnih trgov slovenskega turizma (Nemčija, Avstrija, Italija, Francija) v naslednjem šestmesečnem obdobju domača potovanja še vedno postavljajo pred mednarodna. Delež Nemcev, ki v naslednjih šestih mesecih sploh namerava potovati, se je v primerjavi z drugim anketiranjem znižal za 12 odstotnih točk na 46 odstotkov.

Čemu je potrebno nameniti glavno pozornost?

V ETC destinacijam in podjetjem priporočajo, naj koronsko obdobje izkoristijo za dodatno izboljšanje digitalne ponudbe z virtualnimi ogledi, dejavnostmi in razvoju t. i. počitnic doma (staycation) ter poslovnih paketov za domače prebivalce, za uporabo hotelskih sob kot pisarn in podobno.

Foto: Reuters

"Posebno pozornost naj destinacije in podjetja namenijo varnosti in higieni na javnih prevoznih sredstvih, saj so turisti zaskrbljeni zaradi transporta znotraj destinacij," so poudarili. Obenem naj še naprej vlagajo v digitalno trženje in razvoj vsebin, da bodo kljub omejitvam in zaprtju ohranjali prepoznavnost blagovne znamke, so še pozvali.

ETC raziskavo se izvaja na desetih največjih evropskih trgih, nanaša pa se na odnos do potovanj v naslednjih šestih mesecih.