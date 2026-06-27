Zaradi vročinskega vala, ki je zajel Evropo in se pomika proti vzhodu celine, naj bi danes zabeležili temperature nad 35 stopinj Celzija na območjih s skupno 193 milijoni prebivalcev, je izračunala francoska tiskovna agencija AFP. V delih številnih evropskih držav danes velja rdeče vremensko opozorilo zaradi vročine. Vročinski val med drugim vpliva tudi na pospešeno taljenje švicarskih ledenikov. Vodja znanstvene mreže za spremljanje ledenikov v Švici (Glamos) Matthias Huss je opozoril, da se bosta sneg in led, ki sta se nakopičila minulo zimo, po pričakovanjih v celoti stopila do ponedeljka, kar bo pomenilo zaskrbljujoče doslej drugo najzgodnejše zabeleženo doseganje prelomnega trenutka, znanega kot dan izgube ledenika, je pojasnil. Od leta 2000 se je ta prelomni trenutek pred tem zgodil 26. junija 2022.

V Evropi temperature nad 35 stopinj na območjih s skupno 193 milijoni prebivalcev

Temperature nad 30 stopinj Celzija naj bi danes v katerem koli delu dneva v Evropi zabeležili na območjih, kjer živi skupno več kot 404 milijone prebivalcev. Analiza AFP, ki temelji na napovedih nemške vremenske službe in projekcijah prebivalstva za leto 2025 Skupnega raziskovalnega centra, se ujema s številkami avstrijske nevladne organizacije Klimadashboard.

Med območji, ki jih bodo danes najbolj prizadele ekstremne temperature, je Nemčija, kjer naj bi okoli 82 milijonov ljudi doživelo nad 30 stopinj Celzija, med njimi 75 milijonov nad 35 stopinj.

V Franciji temperature postopoma padajo

V Franciji naj bi temperature presegle 35 stopinj za okoli 26 milijonov ljudi po vsej državi, kar je manj kot v petek. V tej državi, kjer vročinski val vztraja že več dni, temperature postopoma padajo, tako da naj bi do nedelje zvečer po napovedih vremenske službe Meteo-France odpravili še vsa preostala rdeča vremenska opozorila.

Vročina nad 35 stopinj naj bi danes zajela skoraj vso Madžarsko, kar pomeni več kot devet milijonov ljudi. Podobno bo po napovedih tudi v Avstriji, med drugim v prestolnici Dunaj, na Češkem in v obsežnih delih Poljske, navaja AFP.

Živo srebro se bo sicer nad 30 stopinj danes povzpelo v večjem delu Evrope, od Grčije in Italije do Danske in južne Švedske.

Na Balkanu tudi do 40 stopinj Celzija

Zelo vroče bo tudi na Balkanu. Na Hrvaškem bodo najvišje dnevne temperature po navedbah tamkajšnjega meteorološkega zavoda med 32 in 39 stopinj Celzija, za območja Reke, Splita in Dubrovnika ob jadranski obali so razglasili rdeče vremensko opozorilo pred vročino.

Rdeče vremensko opozorilo velja tudi za Bačko in Srem na severu Srbije. V Bosni in Hercegovini od danes do 30. junija za vso državo velja oranžno vremensko opozorilo, najvišje temperature pa naj bi danes dosegle med 33 in 40 stopinj.

Bo pa danes najhujša vročina prizanesla Veliki Britaniji, Portugalski in delu Španije, poroča AFP.

Zaradi vročinskega vala se švicarski ledeniki pospešeno talijo

Švicarski ledeniki bodo zaradi vročinskega vala, ki je zajel Evropo, in dolgotrajnih visokih temperatur, letos izgubili ogromno količino ledu, pa je za francosko tiskovno agencijo AFP ocenil vodja znanstvene mreže za spremljanje ledenikov v Švici (Glamos) Matthias Huss.

Sneg in led, ki sta se nakopičila minulo zimo, se bosta po pričakovanjih v celoti stopila do ponedeljka, kar bo pomenilo zaskrbljujoče doslej drugo najzgodnejše zabeleženo doseganje prelomnega trenutka, znanega kot dan izgube ledenika, je pojasnil. Od leta 2000 se je ta prelomni trenutek pred tem zgodil 26. junija 2022.

Vsako nadaljnje topljenje ledu do letošnjega oktobra bo pomenilo, da se ledeniki v švicarskih Alpah krčijo, je opozoril. Kot vzrok za hitro taljenje pa ob sedanjem vročinskem valu izpostavil tudi tistega v maju po še eni zimi z malo snega.

V 21. stoletju je bil sicer omenjen prelomni trenutek v poprečju dosežen sredi avgusta, kar je po njegovih besedah slaba novica za ledenike v državi, ki se krčijo z osupljivo hitrostjo. "Po celotnih Alpah opažamo izjemno hitro taljenje ledu in snega," je v petek za AFP povedal Huss, medtem ko so številne švicarske vremenske postaje zabeležile nove rekordne temperature.

Večji del vode, ki se steka v reki Ren in Rona, izvira iz alpskih ledenikov. Huss je povedal, da se je ravno vrnil z ledenika Rone, kjer se je zaradi vročinskega vala v desetih dneh od njegovega zadnjega obiska "v navpični smeri stopil meter ledu".

Škodo na ledenikih bodo izmerili septembra

Opozoril je, da je letošnje leto "presenetljivo podobno" letu 2022, ki je bilo za ledenike "daleč najbolj ekstremno leto, kar so jih kdajkoli zabeležili v Alpah, saj so stopnje taljenja presegle vse dotedanje".

Celoten obseg škode na ledenikih bodo sicer izmerili septembra, a je po ocenah Hussa "že zdaj jasno, da bo tudi letos prišlo do zelo velike izgube ledu".

Ledeniki v švicarskih Alpah so se začeli umikati pred približno 170 leti. Umik je bil sprva zmeren, v zadnjih desetletjih pa se je taljenje znatno pospešilo zaradi segrevanja podnebja.

Obseg švicarskih ledenikov se je tako med letoma 2000 in 2024 zmanjšal za 38 odstotkov. Po besedah Hussa je Švica v zadnjih 50 letih izgubila že 1200 ledenikov, ostalo pa jih je samo še 1300. Izgubila je večinoma majhne ledenike, če pa se bo ozračje segrevalo tako kot v zadnjem desetletju, "nam bodo do leta 2100 ostali le še nekateri majhni ostanki ledu", je poudaril.