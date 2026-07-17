Evropa pod udarom neurij in požarov: poročajo o vse več žrtvah

Močne nevihte, ki so po večdnevnem vročinskem valu v četrtek zvečer s točo in številnimi udari strele prizadele več delov Francije, so zahtevale najmanj dve življenji. Brez elektrike je danes 53 tisoč gospodinjstev, so poročali francoski mediji. Močna neurja so prizadela tudi jug Nemčije, po padcu drevesa je umrla ena oseba. V Španiji še naprej divjajo gozdni požari, zaradi katerih je uničenih več kot 12 tisoč hektarjev zemlje, pretekli teden pa je umrlo 13 ljudi.

V departmaju Haute-Vienne v osrednjem delu države je v četrtek zvečer umrla 30-letna ženska, ko je nanjo padlo drevo. V departmaju Isere na jugovzhodu države so našli zoglenelo truplo 37-letnega moškega v delavnici, ki je pogorela po udaru strele, je danes poročal časnik Le Parisien.

Meteorološka služba Meteo-France je v četrtek zvečer za 30 departmajev v osrednji in jugovzhodni Franciji razglasila oranžno opozorilo zaradi neviht s tveganjem velike toče. Danes so se vremenske razmere stabilizirale in je opozorilo odpravila.

Francoski distributer in upravljavec električnega omrežja Enedis je sporočil, da je bilo danes zjutraj 53 tisoč gospodinjstev brez elektrike, in sicer predvsem v regijah Auvergne-Rona-Alpe na jugovzhodu in Nova Akvitanija na jugozahodu države. Drugih podrobnosti ni sporočil.

Jug Nemčije prizadela močna neurja

Več območij na jugu Nemčije so v četrtek zvečer in ponoči prizadela močna neurja z obilnim deževjem in vetrom. V mestu Karlsruhe je ena oseba umrla, potem ko je nanjo padlo drevo, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočila policija.

Po besedah tiskovnega predstavnika policijske uprave Karlsruhe so bili deli mesta zaradi obilnega deževja poplavljeni, poškodovanih je več semaforjev in avtomobilov. V mestu so razglasili izredne razmere, da bi lahko uskladili številne nujne intervencije.

O posledicah hudega neurja so poročali tudi iz drugih delov Nemčije. V Pforzheimu je policija ponoči zaradi neurja zabeležila približno 30 klicev. Na območju Ludwigsburga so pristojne službe posredovale približno 70-krat, in sicer zaradi padlih strešnikov in poplavljenih kleti.

Poplave v Berlinu Foto: Reuters

V Besigheimu je strela udarila v streho in zanetila požar, v katerem je bilo po prvih poročilih več ljudi lažje poškodovanih. Na avtocesti A8 v zvezni deželi Baden-Württemberg se je v četrtek zvečer zaradi velike količine dežja na cestišču zgodilo šest prometnih nesreč, v katerih je bila ena oseba huje poškodovana, dve pa lažje, je sporočila tamkajšnja policija.

Gasilci so posredovali tudi v Saarbrücknu, kjer so zaradi močnega deževja, vetra in udarov strele zabeležili več kot 50 incidentov.

Zajemanje vode za gašenje požarov v Španiji Foto: Reuters Nemška vremenska služba (DWD) danes za večji del države napoveduje nove nevihte z obilnim dežjem, točo in močnimi sunki vetra.

V požarih v severovzhodni Španiji uničenih več kot 12 tisoč hektarjev zemlje

Obsežni požari, ki že dva dneva divjajo po severovzhodni Španiji, so po današnjih navedbah regijskih oblasti Aragonije uničili že več kot 12 tisoč hektarjev zemlje. Oblasti so evakuirale pet majhnih vasi v bližini Zaragoze in svarijo pred veliko nevarnostjo širjenja požarov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Noč je bila precej kompleksna in težavna. Ocenjujemo, da je do zdaj pogorelo 12 tisoč hektarjev zemlje," je danes za medije dejal Roberto Bermudez de Castro, ki je v okviru regijske vlade Aragonije odgovore za varnostne zadeve.

S požari na redko naseljenem podeželju Aragonije se bori več kot 450 gasilcev, ki jim je na pomoč priskočila tudi vojska. Najvišje temperature na območju so v zadnjih dneh dosegle 40 stopinj Celzija.

V Španiji so v prejšnjem tednu požari divjali tudi na jugu Andaluzije. V njih je umrlo 13 ljudi, uničenih pa je bilo sedem tisoč hektarjev zemlje, zaradi česar je bil to najhujši požar v sodobni zgodovini države.