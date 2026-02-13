Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Eurobarometer: Večina Evropejcev meni, da je ogrožena varnost njihove države

Poljska, vojak, poljska vojska | V raziskavi, ki je bila opravljena med 5. in 12. januarjem letos, je sodelovalo 27.292 Evropejcev iz 27 držav članic. | Foto Guliverimage

V raziskavi, ki je bila opravljena med 5. in 12. januarjem letos, je sodelovalo 27.292 Evropejcev iz 27 držav članic.

Foto: Guliverimage

Več kot dve tretjini oziroma kar 68 odstotkov Evropejcev verjame, da je ogrožena varnost njihove države, kaže raziskava Eurobarometer, ki je bila objavljena danes pred začetkom Münchenske varnostne konference. Enako meni 50 odstotkov Slovencev. Ob tem 52 odstotkov Evropejcev in 48 odstotkov Slovencev verjame, da bo EU okrepila varnost in obrambo.

Države članice z najvišjim deležem državljanov, zaskrbljenih zaradi ogroženosti njihove države, so Francija (79 odstotkov), Nizozemska (77 odstotkov) in Danska (76 odstotkov). Glede na podatke Eurobarometra je v Sloveniji najnižji delež državljanov, ki verjamejo, da je ogrožena varnost države (50 odstotkov).

Večina Evropejcev oziroma 52 odstotkov jih verjame, da bo EU okrepila varnost in obrambo. V to najbolj verjamejo v Luksemburgu (76 odstotkov), na Portugalskem (74 odstotkov) in Cipru (73 odstotkov). Da bo EU okrepila varnost in obrambo, po podatkih raziskave verjame 48 odstotkov Slovencev.

Ob tem se skoraj tri četrtine oziroma 74 odstotkov vprašanih Evropejcev strinja s tem, koliko EU trenutno porabi za varnost in obrambo, oziroma menijo, da ne namenja dovolj sredstev. V Sloveniji tako meni 63 odstotkov vprašanih.

Da EU trenutno ne nameni dovolj sredstev za varnost in obrambo, meni kar 43 odstotkov Francozov, 38 odstotkov Ircev ter 37 odstotkov Litovcev in Poljakov. Da ne nameni dovolj denarja, meni 28 odstotkov Slovencev, je razvidno iz podatkov raziskave Eurobarometer.

V raziskavi, ki je bila opravljena med 5. in 12. januarjem letos, je sodelovalo 27.292 Evropejcev iz 27 držav članic. Njeni rezultati bodo vodilo in podpora Evropski komisiji pri oblikovanju politik, je sporočila komisija.
