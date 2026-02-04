EU bi morala igrati pomembnejšo vlogo pri zaščiti svojih državljanov pred svetovnimi krizami, pri tem pa bi morala biti tudi bolj enotna, glede na danes objavljeno raziskavo Eurobarometer meni večina Evropejcev. Za krepitev položaja v svetu bi se morala unija po mnenju Slovencev osredotočiti na prehransko varnost in energetsko neodvisnost.

"Geopolitične napetosti oblikujejo vsakodnevni občutek varnosti Evropejcev. Državljani od Evropske unije pričakujejo, da jih bo ščitila, da bo pripravljena in da bo delovala enotno. In prav to je tisto, kar mora storiti močnejša in bolj samozavestna Evropa. Evropa je naš najmočnejši ščit," je ob objavi rezultatov javnomnenjske raziskave, opravljene novembra lani, povedala predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola.

Po mnenju velike večine vprašanih v EU (89 odstotkov) in Sloveniji (93 odstotkov) bi morale biti članice unije pri soočanju z aktualnimi svetovnimi izzivi enotnejše. Za to pa po mnenju večine EU potrebuje tudi več sredstev. V vsej EU tako meni 73, v Sloveniji pa 67 odstotkov vprašanih, so sporočili iz parlamenta.

Varnost in obramba na vrhu prednostnih nalog

Da bi morala EU v prihodnje igrati pomembnejšo vlogo pri zaščiti evropskih državljanov pred svetovnimi krizami in varnostnimi tveganji, medtem meni 66 odstotkov vprašanih državljanov EU. Med vprašanimi v Sloveniji jih je takšnega mnenja 79 odstotkov.

Če želi okrepiti svoj položaj v svetu, bi se morala po mnenju največjega deleža državljanov članic unije najprej osredotočiti na varnost in obrambo (40 odstotkov), sledita pa področji konkurenčnosti, gospodarstva in industrije (32 odstotkov) ter energetske neodvisnosti (29 odstotkov).

Medtem ko so vprašani v več kot polovici članic na prvo mesto postavili varnost in obrambo, največ vprašanih v Sloveniji kot ključni področji za okrepitev položaja unije v svetu vidi prehransko varnost in kmetijstvo ter energetsko neodvisnost (oboje po 36 odstotkov). Sledita gospodarska konkurenčnost s 35 odstotki ter varnost in obramba z 28.

V Sloveniji največ strahu pred nenadzorovanimi migracijami

Državljane EU sicer na področju varnosti najbolj skrbijo aktivni konflikti v bližini unije, glede tega je zelo zaskrbljenih 72 odstotkov državljanov. Vprašane v Sloveniji pa najbolj skrbijo nenadzorovani migracijskih tokovi. Zelo je glede tega zaskrbljenih 62 odstotkov vprašanih.

Vzrok za zaskrbljenost so tudi tveganja s področja komunikacij, kot so dezinformacije, glede katerih je v EU zelo zaskrbljenih 69, v Sloveniji pa 63 odstotkov vprašanih. Vprašani so zaskrbljeni tudi zaradi sovražnega govora v resničnem življenju in na spletu (v EU 68 odstotkov, v Sloveniji pa 56) ter lažnih vsebin, ki jih ustvarja umetna inteligenca (68 odstotkov v EU in 62 odstotkov v Sloveniji).

Več skeptičnosti kot lani

Ugled Evropske unije med njenimi državljani se je sicer med majem lani, ko je bila izvedena predzadnja anketa Eurobarometer, in novembrom lani nekoliko zmanjšal. Pozitivno je novembra nanjo gledalo 49 odstotkov vprašanih, kar je tri odstotke manj kot maja. Nevtralno mnenje je imelo 34 odstotkov vprašanih, kar je dva odstotka več kot maja, negativno pa 17 odstotkov, kar je odstotek več kot pol leta prej.

V Sloveniji je imelo novembra pozitivno mnenje o uniji 42 odstotkov vprašanih, kar je štiri odstotke manj kot maja, 39 odstotkov nevtralno, kar je odstotek več kot maja, 18 pa negativno, kar je tri odstotke več kot maja.

Sodelujoče so spraševali tudi, ali menijo, da se zadeve v njihovih državah na splošno razvijajo v pravo smer. 52 odstotkov vprašanih v Sloveniji meni, da gredo zadeve v napačno smer, 28 odstotkov pa, da v pravo.