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Avtorji:
Sa. B., STA

Četrtek,
9. 7. 2026,
10.28

Osveženo pred

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Natisni članek

Natisni članek
Nato Vrh Nata Recep Tayyip Erdogan Ankara voditelj

Četrtek, 9. 7. 2026, 10.28

5 minut

Erdogan voditeljem na vrhu Nata podaril pištole in naboje

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Voditelji Nata v Ankari | Voditelji držav zveze Nato. | Foto Reuters

Voditelji držav zveze Nato.

Foto: Reuters

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je voditeljem na vrhu zveze Nato v Ankari podaril pištole oziroma revolverje z vgraviranimi njihovimi imeni in prave naboje, poročajo tuje tiskovne agencije. Darilu je priložil dokument, s katerim je odpravil izvozne omejitve in obdarovancem omogočil, da darilo odnesejo domov.

Nemški kancler Friedrich Merz naj bi podarjeni revolver predal nemškemu veleposlaništvu v Turčiji, ki bo izvedlo postopek za njegov zakonit uvoz v Nemčijo in uvrstitev v zbirko državniških daril, poroča nemška tiskovna agencije dpa.

Pištolo s strelivom in kompletom za čiščenje sta prejela tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa, sta za medij Politico potrdila dva uradnika EU. Po besedah neimenovanega uradnika Evropskega sveta je varnostna ekipa Coste orožje prevzela za pregled. "Sledili bomo belgijskim postopkom, da ga bomo pripeljali v Belgijo, nato ga bomo shranili v skladu z varnostnimi zahtevami, ki jih nalaga Generalni sekretariat Sveta," je pojasnil.

Medtem ostaja nejasno, kaj bo s svojim darilo storila von der Leyen. Po pisanju Politica sta svoji pištoli v Turčiji pustila odhajajoči britanski premier Keir Starmer in njegov nizozemski kolega Rob Jetten. Pištoli obeh voditeljev naj bi tam razorožili oziroma onesposobili, preden ju bodo prepeljali v njuni domovini.

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