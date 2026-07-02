Politična skupina Evropske ljudske stranke (EPP) v Evropskem parlamentu namerava zaradi pomanjkljive delovne etike iz svojih vrst izključiti slovenskega evroposlanca Branka Grimsa (SDS), je STA izvedela iz virov v Evropskem parlamentu. Da postopek poteka so nam potrdili tudi v stranki SDS, pridobili pa smo tudi odziv podpredsednice EPP Romane Tomc. Predsedstvo skupine bo uradno odločitev predvidoma sprejelo danes, prihodnji teden pa naj bi o tem glasovala še politična skupina. Pričakovati je, da bodo odločitev podprli.

Največja politična skupina v Evropskem parlamentu Grimsu poleg kršitev na področju delovne etike po navedbah virov očita tudi kontinuirano delovanje proti desnosredinskim in evropskim vrednotam. Obenem ocenjujejo, da ne prispeva k delu politične skupine, ampak deluje proti njej, navaja STA.

V stranki SDS so za Siol.net potrdili, da postopek proti izključitvi Grimsa res poteka. Pridobili smo tudi odziv podpredsednice EPP Romane Tomc. "Obžalujem, da je prišlo do te situacije. Storili smo vse, da bi se temu izognili. Končno odločitev o tem bo sprejela celotna politična skupina na glasovanju v sredo v Strasbourgu," nam je povedala.

EPP uvedla sankcije

Predvidena izključitev sledi Grimsovi udeležbi na konferenci s člani skupin Evropskih konservativcev in reformistov (ECR), Evrope suverenih narodov (ESN) in Domoljubov za Evropo (PfE), ki je potekala sredi maja. V odzivu na njegovo udeležbo je vodja Evropske ljudske stranke (EPP) Manfred Weber takrat dejal, da ravnanje slovenskega evroposlanca ni v skladu s smernicami njegove politične skupine, ter dodal, da skupina EPP srečanja ne podpira in da gre za njegovo individualno ravnanje.

Branko Grims pa je dejal, da razloga za uvedbo sankcij ne vidi. "Sodelovanje v politiki, ko gre za obrambo temeljnih človeških in civilizacijskih vrednot, je najbolj normalna stvar v politiki, še posebej sodelovanje desnosredinskih in desnih strank," je zapisal, ob tem pa zavrnil izraz skrajna desnica, ki naj bi bil "žaljiv in nesmiseln". Po njegovih besedah je bilo temeljno sporočilo konference, da so "pripravljeni sodelovati med seboj in s komerkoli, ki spoštuje temeljne krščanske vrednote, torej vrednote evropske civilizacije".

Poleg udeležbe na konferenci je evropski poslanec iz vrst SDS v Evropskem parlamentu tudi večkrat podprl odločitve in ravnanje t. i. skrajno desnih političnih skupin, ki se niso skladale z usmeritvami desnosredinske EPP. Med drugim se je tako podpisal pod predlog nezaupnice Evropski komisiji, ki jo je vložil romunski evroposlanec Gheorghe Piperea iz skupine Evropskih konservativcev in reformistov (ECR). Kasneje je sicer svoj podpis umaknil, po neuradnih informacijah po pritisku SDS in EPP.

Smernic skupine, naj glasuje proti nezaupnici, ni upošteval na še enem glasovanju o nezaupnici Evropski komisiji, saj ni glasoval. EPP je takrat proti njemu uvedla sankcije. Obvestili so ga, da šest mesecev ne bo smel nastopiti na plenarnem zasedanju parlamenta v imenu skupine, ne bo mogel biti imenovan za poročevalca ali poročevalca v senci in ne bo smel biti avtor ali pogajalec katerekoli resolucije Evropskega parlamenta v imenu skupine ali biti odgovoren za naloge v imenu EPP, še navaja STA.

Uradno odločitev o izključitvi Grimsa bo predsedstvo EPP predvidoma sprejelo danes. V torek ali sredo prihodnji teden pa naj bi o tem glasovala še politična skupina. Kot so za STA navedli viri v Evropskem parlamentu, je pričakovati, da bodo odločitev podprli.