Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Ponedeljek,
4. 5. 2026,
16.40

Osveženo pred

39 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07

Natisni članek

Natisni članek
inšpekcija inšpektorat označevanje živil cene prodaja trgovina

Ponedeljek, 4. 5. 2026, 16.40

39 minut

Trgovcu inšpektorji prepovedali prodajo blaga

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07
nakupovalni voziček, trgovina | Inšpektorji so opravili preglede v 457 prodajalnah. | Foto Shutterstock

Inšpektorji so opravili preglede v 457 prodajalnah.

Foto: Shutterstock

Tržni inšpektorat je v začetku letošnjega leta zaradi zaznanih nepravilnosti preverjal označevanje cen in upoštevanje označenih cen v živilskih prodajalnah. Kršitve je ugotovil v 73 odstotkih pregledanih prodajaln, najpogosteje zaradi neustreznega označevanja cen blaga. Inšpektorji so do zdaj izrekli 109 glob, 32 opominov in 115 opozoril. Enemu trgovcu so izdali tudi upravno odločbo, s katero je inšpektor zaradi neoznačenih cen prepovedal prodajo blaga do odprave pomanjkljivosti.

Kot so danes sporočili iz inšpektorata, so nadzor izvedli zaradi zaznanih nepravilnosti, kot so neoznačene cene v manjših in večjih prodajalnah ter neoznačene ali nejasno označene cene izdelkov ob blagajnah in v hladilnikih prodajaln.

"Označevanje cen blaga je ena od osnovnih obveznosti podjetja, saj cene neposredno vplivajo na odločitev potrošnika za nakup. Pomembno je, da so cene blaga jasno in nedvoumno označene na vidnem in dosegljivem mestu, podjetje pa jih je dolžno upoštevati," so poudarili.

Neustrezno označevanje cen blaga najpogostejša kršitev 

Inšpektorji so opravili preglede v 457 prodajalnah. Kršitve so odkrili v 336 prodajalnah, kar predstavlja 73 odstotkov. Najpogostejša kršitev je bilo neustrezno označevanje cen blaga, ki so ga ugotovili v 280 prodajalnah. V 26 prodajalnah trgovci niso upoštevali označenih cen blaga, v 30 prodajalnah pa sta bili ugotovljeni obe nepravilnosti.

Zaradi ugotovljenih nepravilnosti so inšpektorji do zdaj izrekli 109 glob, 32 opominov in 115 opozoril. Preostali prekrškovni postopki še potekajo.

Enemu trgovcu do nadaljnjega prepovedali prodajo blaga 

Enemu trgovcu so izdali tudi upravno odločbo, s katero je inšpektor zaradi neoznačenih cen prepovedal prodajo blaga do odprave pomanjkljivosti. V 202 primerih so inšpektorji trgovcem naložili odpravo nepravilnosti z upravnim opozorilom, v preostalih primerih pa so bile nepravilnosti odpravljene takoj.

jadranje
Novice Prestrašeni pred sezono ponujajo ogromne popuste: Ne bomo polni in to je problem
Coop Trst
Novice Slovenci in Hrvati bežijo čez mejo. Preverili smo, kaj se dogaja? #video
Hofer
Novice HOFER izvaja edinstven cenovni test prihrankov z resničnima družinama
inšpekcija inšpektorat označevanje živil cene prodaja trgovina
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.