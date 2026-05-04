Trgovcu inšpektorji prepovedali prodajo blaga

Tržni inšpektorat je v začetku letošnjega leta zaradi zaznanih nepravilnosti preverjal označevanje cen in upoštevanje označenih cen v živilskih prodajalnah. Kršitve je ugotovil v 73 odstotkih pregledanih prodajaln, najpogosteje zaradi neustreznega označevanja cen blaga. Inšpektorji so do zdaj izrekli 109 glob, 32 opominov in 115 opozoril. Enemu trgovcu so izdali tudi upravno odločbo, s katero je inšpektor zaradi neoznačenih cen prepovedal prodajo blaga do odprave pomanjkljivosti.

Kot so danes sporočili iz inšpektorata, so nadzor izvedli zaradi zaznanih nepravilnosti, kot so neoznačene cene v manjših in večjih prodajalnah ter neoznačene ali nejasno označene cene izdelkov ob blagajnah in v hladilnikih prodajaln.

"Označevanje cen blaga je ena od osnovnih obveznosti podjetja, saj cene neposredno vplivajo na odločitev potrošnika za nakup. Pomembno je, da so cene blaga jasno in nedvoumno označene na vidnem in dosegljivem mestu, podjetje pa jih je dolžno upoštevati," so poudarili.

Neustrezno označevanje cen blaga najpogostejša kršitev

Inšpektorji so opravili preglede v 457 prodajalnah. Kršitve so odkrili v 336 prodajalnah, kar predstavlja 73 odstotkov. Najpogostejša kršitev je bilo neustrezno označevanje cen blaga, ki so ga ugotovili v 280 prodajalnah. V 26 prodajalnah trgovci niso upoštevali označenih cen blaga, v 30 prodajalnah pa sta bili ugotovljeni obe nepravilnosti.

Zaradi ugotovljenih nepravilnosti so inšpektorji do zdaj izrekli 109 glob, 32 opominov in 115 opozoril. Preostali prekrškovni postopki še potekajo.

Enemu trgovcu do nadaljnjega prepovedali prodajo blaga

Enemu trgovcu so izdali tudi upravno odločbo, s katero je inšpektor zaradi neoznačenih cen prepovedal prodajo blaga do odprave pomanjkljivosti. V 202 primerih so inšpektorji trgovcem naložili odpravo nepravilnosti z upravnim opozorilom, v preostalih primerih pa so bile nepravilnosti odpravljene takoj.