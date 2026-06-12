Elon Musk tik pred tem, da postane prvi bilijonar na svetu!

Šef SpaceX, Tesle in omrežja X, prej Twitter, Elon Musk je tik pred tem, da postane prvi bilijonar na svetu. SpaceX je namreč pred vstopom na borzo zbral rekordnih 75 milijard dolarjev, piše BBC.

Po podatkih Forbesa je Elon Musk oktobra 2025 postal prva oseba, ki je dosegla neto vrednost več kot pol bilijona dolarjev, ​​mesec dni pozneje pa so delničarji Tesle odobrili rekordni plačilni sporazum, ki bi lahko dosegel vrednost en bilijon dolarjev.

Vendar pa bo takšen mejnik po vsej verjetnosti prišel prej, saj bi načrtovana uvrstitev na borzo proizvajalca raket in satelitskega operaterja SpaceX, ki je lastnik tudi X, Groka in Starlinka, Muskovo neto premoženje lahko povečala na približno en bilijon dolarjev.

Kakšno je neto premoženje Elona Muska?

S trenutno ocenjenim neto premoženjem približno 700 milijard dolarjev, kot poroča Bloomberg, se Musk uvršča precej nad bogate tehnološke milijarderje, ki so na vrhu seznamov najbogatejših, vključno s soustanoviteljema Googla Larryjem Pageem in Sergeyem Brinom, soustanoviteljem Oracla Larryjem Ellisonom, ustanoviteljem Amazona Jeffom Bezosom in ustvarjalcem Facebooka Markom Zuckerbergom.

Kot otrok prodajal čokoladna jajca

Musk, rojen v Pretorii v Južni Afriki, je že zgodaj pokazal svoj talent za podjetništvo, saj je z bratom hodil od vrat do vrat in prodajal doma narejena čokoladna velikonočna jajca ter pri 12 letih razvijal svojo prvo računalniško igro.

Svoje otroštvo je opisal kot težko, saj so ga prizadeli ločitev staršev, ustrahovanje v šoli in lastne težave z zaznavanjem socialnih znakov zaradi Aspergerjevega sindroma.

Ob prvi priložnosti je zapustil dom in se vpisal na fakulteto ter se preselil v Kanado, nato pa v ZDA, kjer je na Univerzi v Pensilvaniji študiral ekonomijo in fiziko.

Kako je Elon Musk zaslužil denar?

Potem ko je bil sprejet na podiplomski študij fizike na Univerzi Stanford, je Musk hitro opustil študij in med razcvetom dot-coma v devetdesetih letih prejšnjega stoletja ustanovil dve tehnološki zagonski podjetji.

Med njimi sta bila podjetje za spletno programsko opremo in podjetje za spletno bančništvo, ki je sčasoma postalo PayPal. Tega je leta 2002 prodal eBayu za 1,5 milijarde dolarjev.

Svoje bogastvo je vložil v novo raketno podjetje SpaceX, s katerim je želel ustvariti stroškovno učinkovito alternativo Nasi, in novo podjetje za električne avtomobile Tesla, kjer je predsedoval upravnemu odboru, leta 2008 pa postal glavni izvršni direktor.

Prevzel platformo Twitter, danes X

Med drugimi poslovnimi podvigi je tudi prevzem platforme družbenih medijev Twitter oktobra 2022. Muskova dolgoročna ambicija je, da X postane aplikacija za vse, ki ponuja vrsto storitev. Vendar pa je vrednost podjetja po nekaterih ocenah padla s 44 milijard dolarjev, ki jih je prvotno plačal, na le 9,4 milijarde dolarjev.

Nekatera podjetja so zapustila platformo. Poročila kažejo, da se je sovražni govor na X pod Muskovim mandatom povečal.

Ambicije ima tudi v sektorju umetne inteligence

Musk pa ima tudi ambicije v sektorju umetne inteligence, saj je bil eden prvih vlagateljev v matično podjetje ChatGPT. Potem se je z njimi leta 2018 razšel in leta 2023 ustanovil lastno podjetje xAI.

Februarja 2024 je tožil OpenAI in njegovega šefa Sama Altmana, češ da je podjetje, ki ga je pomagal ustanoviti, prekršilo svoje neprofitne, odprtokodne izvore, tako da se je pridružilo Microsoftu. Maja 2026 je kalifornijska porota zavrgla Muskovo tožbo, češ da je z vložitvijo čakal predolgo.

Musk, ki sicer ponosno nosi plašč deloholika, je pogosto dejal, da se s posli ne ukvarja zgolj zato, da bi zaslužil denar.