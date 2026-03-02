Ponedeljek, 2. 3. 2026, 7.02
Novi napadi, konflikt se širi ...
Najvišji iranski uradnik za nacionalno varnost Ali Laridžani je na omrežju X zanikal, da bi se Iran želel pogajati z ZDA, in zavrnil medijska poročila o domnevnih stikih prek posrednikov. Ostro je kritiziral ameriškega predsednika Donalda Trumpa, češ da je regijo pahnil v kaos in ameriške vojake žrtvoval zaradi interesov Izraela. Poudaril je tudi, da invazij niso sprožile iranske sile.
Medtem tuji mediji poročajo o glasnih eksplozijah v Dubaju, Abu Dabiju in Dohi. V Dubaju so slišali dve eksploziji in opazili vojaška letala, v Dohi močne poke, iz Abu Dabija pa poročajo o veliki eksploziji. Sirene so se oglasile tudi v Bahrajnu, kjer so prebivalce pozvali, naj poiščejo zavetje.
- Eksplozije v Dubaju, Abu Dabiju in Dohi. Iran: Z ZDA se ne nameravamo pogajati.
- Izrael napadel Libanon po napadu Hezbolaha
- Vojna v zraku je že odločena
- Groza na nemški križarki
- Ubit tudi nekdanji predsednik Mahmud Ahmadinedžad
- Slovenska popotnica, ki je obtičala na letališču v Dubaju, za Siol.net: Ni prijetno #video
- Na Bližnjem vzhodu ostalo ujetih najmanj 150 Slovenk in Slovencev: kam po pomoč?
- Naslednik Alija Hameneja: kdo so najresnejši kandidati in kako ga izbere Zbor strokovnjakov?
- V več državah protesti zoper ZDA: ponekod tudi smrtne žrtve
- Zaradi napadov odpovedanih več tisoč letov, ladjarji opozarjajo na zamude
- V solzah na iranski TV: voditelj sporočil smrt Alija Hameneja
- Trump presenečen nad šibkostjo iranskih povračilnih udarcev
- Iranci ponovno izstrelili rakete na Tel Aviv in Dubaj
- Trump: Ali Hamenej je mrtev
Kontakti za nujno konzularno pomoč
Veleposlaništvo v Abu Dabiju:
- dežurni številki: +971503541079 in +971 501921637
- elektronska pošta: sloembassy.abudhabi@gov.si
Veleposlaništvo v Tel Avivu:
- dežurna številka: +972 54 451 6076
- elektronska pošta: sloembassy.telaviv@gov.si
Veleposlaništvo v Kairu:
- dežurna številka: +201225665004
- elektronska pošta: sloembassy.cairo@gov.si