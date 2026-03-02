Novi napadi, konflikt se širi ...

Najvišji iranski uradnik za nacionalno varnost Ali Laridžani je na omrežju X zanikal, da bi se Iran želel pogajati z ZDA, in zavrnil medijska poročila o domnevnih stikih prek posrednikov. Ostro je kritiziral ameriškega predsednika Donalda Trumpa, češ da je regijo pahnil v kaos in ameriške vojake žrtvoval zaradi interesov Izraela. Poudaril je tudi, da invazij niso sprožile iranske sile.

Medtem tuji mediji poročajo o glasnih eksplozijah v Dubaju, Abu Dabiju in Dohi. V Dubaju so slišali dve eksploziji in opazili vojaška letala, v Dohi močne poke, iz Abu Dabija pa poročajo o veliki eksploziji. Sirene so se oglasile tudi v Bahrajnu, kjer so prebivalce pozvali, naj poiščejo zavetje.