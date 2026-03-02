Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
R. S.

ZDA Iran Izrael vojna

Novi napadi, konflikt se širi ...

Letališče v Dubaju

Foto: Guliverimage

Najvišji iranski uradnik za nacionalno varnost Ali Laridžani je na omrežju X zanikal, da bi se Iran želel pogajati z ZDA, in zavrnil medijska poročila o domnevnih stikih prek posrednikov. Ostro je kritiziral ameriškega predsednika Donalda Trumpa, češ da je regijo pahnil v kaos in ameriške vojake žrtvoval zaradi interesov Izraela. Poudaril je tudi, da invazij niso sprožile iranske sile.

Medtem tuji mediji poročajo o glasnih eksplozijah v Dubaju, Abu Dabiju in Dohi. V Dubaju so slišali dve eksploziji in opazili vojaška letala, v Dohi močne poke, iz Abu Dabija pa poročajo o veliki eksploziji. Sirene so se oglasile tudi v Bahrajnu, kjer so prebivalce pozvali, naj poiščejo zavetje.

V primeru nujne konzularne pomoči lahko Slovenci in Slovenke kontaktirajo pristojno predstavništvo Slovenije v tujini (Združeni Arabski Emirati, Izrael, Egipt) ali dežurno službo ministrstva na telefon 01/478-2219. 

Kontakti za nujno konzularno pomoč 

Veleposlaništvo v Abu Dabiju:
- dežurni številki: +971503541079 in +971 501921637
- elektronska pošta: sloembassy.abudhabi@gov.si

Veleposlaništvo v Tel Avivu:
- dežurna številka: +972 54 451 6076
- elektronska pošta: sloembassy.telaviv@gov.si

Veleposlaništvo v Kairu:
- dežurna številka: +201225665004
- elektronska pošta: sloembassy.cairo@gov.si

 

