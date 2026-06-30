Kneževino Monako je v ponedeljek zvečer pretresla močna eksplozija, v kateri so bile ranjene tri osebe, dve sta v kritičnem stanju. Do incidenta je prišlo malo pred 21. uro v stanovanjski stavbi blizu trga Place des Moulins in nedaleč od francoske meje. Po prvih informacijah obstaja sum terorističnega napada, storilca pa še iščejo, poročajo tuji mediji.

Vse poškodovane osebe so člani ukrajinske družine. Starša, oba stara okoli 50 let, sta v kritičnem stanju, njun 13-letni sin pa je zunaj življenjske nevarnosti. Eden od huje poškodovanih je sicer ukrajinski oligarh Vadim Jermolajev, ki od začetka vojne v Ukrajini biva v Monaku in velja za enega najbogatejših Ukrajincev. V času eksplozije se je vračal v stavbo, kjer živi s partnerko in sinom.

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Nadzorne kamere so posnele moškega, ki je pred vhodom v stavbo pustil nahrbtnik. Eksplozivna naprava se je sprožila v trenutku, ko je družina vstopila v avlo. Po sprožitvi naprave je storilec peš pobegnil proti bližnjemu francoskemu mestu Beausoleil. Ali je bila ukrajinska družina tarča napada, še ni znano.

Premier Christophe Mirmand je pojasnil, da policija še zbira dokaze, najverjetneje pa je šlo za teroristični napad.