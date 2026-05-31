V eksploziji v okrožju Namhkan na severu Mjanmara je danes umrlo več deset ljudi, med njimi otroci, prek 70 je ranjenih, so sporočili tamkajšnji reševalci. Eksplozija je po navedbah uporniške Narodnoosvobodilne vojske Ta'ang (TNLA), ki nadzoruje območje, odjeknila v skladišču rudarskih eksplozivov.

Po besedah enega od reševalcev v okrožju, ki leži v zvezni državi Shan ob meji s Kitajsko, je bila eksplozija usodna za 46 ljudi.

One first responder in Shan state's Namhkan district, where the blast occurred, said 46 people were killed, including children, and more than 70 others were injured. — CGTN Africa (@cgtnafrica) May 31, 2026

Drugi reševalec je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP navedel število 59.

TNLA je v izjavi sporočila, da so eksplozivi iz skladišča, namenjeni uporabi v rudarstvu in kamnolomih, pripadali njenemu gospodarskemu oddelku.