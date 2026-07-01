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Avtorji:
Sa. B., STA

Sreda,
1. 7. 2026,
13.29

Osveženo pred

24 minut

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Natisni članek

Natisni članek
neurje Avstrija Romunija smrtne žrtve

Sreda, 1. 7. 2026, 13.29

24 minut

Dve smrtni žrtvi zaradi neurij v Avstriji in Romuniji

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Plaz odnesel avtobus, Avstrija | Nevihte so sledile hudemu vročinskemu valu, ki je zajel velik del Evrope, in je trajal več kot teden dni. | Foto Facebook/Freiwillige Feuerwehr Schnann

Nevihte so sledile hudemu vročinskemu valu, ki je zajel velik del Evrope, in je trajal več kot teden dni.

Foto: Facebook/Freiwillige Feuerwehr Schnann

V neurjih, ki so zajela dele Avstrije in Romunije, sta umrli dve osebi, so danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočile lokalne oblasti.

Iz okrožja Perg v pokrajini Zgornja Avstrija poročajo o eni smrtni žrtvi. Policija je sporočila, da je v torek na štirikolesnik, s katerim sta se vozili dve osebi, z obcestnega drevesa padla veja, ki je bila poškodovana v neurju, zaradi česar je voznik umrl.

V Romuniji na vozilo padlo drevo

V hudih neurjih, ki so ponoči prizadela dele Romunije, med drugim tudi Bukarešto, je bilo porušenih več dreves, poplavljene so bile kleti in domovi, poroča AFP. Posnetki, ki so jih objavile službe za nujno pomoč, prikazujejo odstranjevanje padlih vej in dreves ter ljudi, ki brodijo skozi do pasu segajočo vodo.

V kraju Ganeasa v bližini romunske prestolnice Bukarešta so našli mrtvo osebo v avtomobilu, na katerega je padlo drevo, so danes sporočile službe za nujno pomoč.

Nevihte so sledile hudemu vročinskemu valu, ki je zajel velik del Evrope, in je trajal več kot teden dni.P

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