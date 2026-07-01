Dve smrtni žrtvi zaradi neurij v Avstriji in Romuniji

V neurjih, ki so zajela dele Avstrije in Romunije, sta umrli dve osebi, so danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočile lokalne oblasti.

Iz okrožja Perg v pokrajini Zgornja Avstrija poročajo o eni smrtni žrtvi. Policija je sporočila, da je v torek na štirikolesnik, s katerim sta se vozili dve osebi, z obcestnega drevesa padla veja, ki je bila poškodovana v neurju, zaradi česar je voznik umrl.

V Romuniji na vozilo padlo drevo

V hudih neurjih, ki so ponoči prizadela dele Romunije, med drugim tudi Bukarešto, je bilo porušenih več dreves, poplavljene so bile kleti in domovi, poroča AFP. Posnetki, ki so jih objavile službe za nujno pomoč, prikazujejo odstranjevanje padlih vej in dreves ter ljudi, ki brodijo skozi do pasu segajočo vodo.

V kraju Ganeasa v bližini romunske prestolnice Bukarešta so našli mrtvo osebo v avtomobilu, na katerega je padlo drevo, so danes sporočile službe za nujno pomoč.

Nevihte so sledile hudemu vročinskemu valu, ki je zajel velik del Evrope, in je trajal več kot teden dni.P