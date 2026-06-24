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Avtor:
M. T.

Sreda,
24. 6. 2026,
15.54

Osveženo pred

13 minut

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ugrabitev ujetništvo Pakistan

Sreda, 24. 6. 2026, 15.54

13 minut

Dvanajst let trpljenja: našli so novega Josefa Fritzla

Avtor:
M. T.

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Sylvia Yasmina | Sylvia Yasmin in njenih pet otrok je trenutno nastanjenih v varni hiši, načrtujejo pa selitev v Francijo.  | Foto Khyber Pakhtunkhwa

Sylvia Yasmin in njenih pet otrok je trenutno nastanjenih v varni hiši, načrtujejo pa selitev v Francijo. 

Foto: Khyber Pakhtunkhwa

54-letni moški v Pakistanu je kar 12 let v ujetništvu zadrževal svojo ženo, sicer državljanko Francije, in pet njunih otrok. Ob tem je vse zlorabljal in se do njih vedel izredno nasilno. Javnost je za dogajanje izvedela šele, ko je enemu od sinov uspelo pobegniti in o grozljivki za štirimi stenami obvestiti policijo. Moškega so aretirali.

Zlorabljanje, ki močno vleče vzporednice s primerom Josefa Fritzla v Avstriji, se je dogajalo od leta 2014, ko sta se državljanka Francije Sylvie Yasmin in njen mož iz Avstralije preselila v Pakistan. 

Yasminova po poročanju medija BBC trdi, da je z otroki tako rekoč živela v zaporu. Njen mož – identitete storilca niso razkrili – naj bi svojo družino pretepal vsak dan, trpinčil jih je tudi psihološko.

Otroci sploh niso hodili v šolo, bili so polni modric

Danes 54-letna Francozinja, ki se je z možem, ki jo je nato zlorabljal in zadrževal v ujetništvu, poročila leta 2003, po navedbah pakistanske policije ni smela zapustiti doma, dva od njunih starejših otrok sta redno manjkala v šoli, trije mlajši otroci, ki so se rodili v Pakistanu, pa sploh nikoli niso hodili v šolo, oče jih je ves čas zadrževal doma.

Policija je vdrla v hišo v kraju Bara in Yasminovo ter njenih pet otrok našla v majhni zanemarjeni sobi, vsi pa so bili dobesedno prekriti z modricami, piše BBC. Očeta so aretirali. | Foto: Shutterstock Policija je vdrla v hišo v kraju Bara in Yasminovo ter njenih pet otrok našla v majhni zanemarjeni sobi, vsi pa so bili dobesedno prekriti z modricami, piše BBC. Očeta so aretirali. Foto: Shutterstock

O dogajanju za štirimi stenami je pakistanske organe pregona šele zdaj obvestil eden od sinov, ki se je odtihotapil iz hiše groze in odkorakal naravnost na policijsko postajo ter prijavil svojega očeta.

Policija je nato vdrla v hišo v kraju Bara in Yasminovo ter njenih pet otrok našla v majhni zanemarjeni sobi, vsi pa so bili dobesedno prekriti z modricami, še piše BBC. Očeta so aretirali.

Sylvia Yasmin in njenih pet otrok je trenutno nastanjenih v varni hiši, načrtujejo pa selitev v Francijo. 

ujetništvo, otroci, Brazilija
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