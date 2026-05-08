Duhovnik svari pred "satanskimi rožnimi venci", ki v življenja vernikov vnašajo razdor

Hrvaški duhovnik Siniša Štambuk je na družbenem omrežju Facebook opozoril na pojav tako imenovanih "satanskih rožnih vencev", ki jih z namenom, da bi zavedli katoličane, izdelujejo privrženci satanizma.

Na prisotnost zakletih rožnih vencev je že leta 2017 opozoril filipinski eksorcist (izganjalec hudiča, op. p.) Ambrosio Nonato Legaspi, vernike pa je takrat pred njimi posvarila tudi Filipinska škofovska konferenca. "Bodite previdni, ker so ti rožni venci morda zakleti," je dejal eksorcist, ob tem pa pojasnil, da so na rožnih vencih vidni simboli prekletstva, ki nikakor niso neškodljivi.

Nekateri so jih kupili v Medžugorju

Pred kratkim je pojav komentiral tudi znani hrvaški duhovnik Siniša Štambuk in na družbenem omrežju delil fotografijo, kako takšne rožne vence prepoznati. Opozoril je, da so v vseh štirih kotih vidni simboli sonca, so brez tradicionalnega napisa INRI, okoli križa je ovita kača, za podobo Jezusa Kristusa je trnje, pogosto pa so izdelani iz plastike ali nekakovostnih materialov. "Ti znaki vernikom pomagajo prepoznati in se izogniti predmetom, ki so v nasprotju s pravo katoliško vero," je zapisal.

Vernike je pozval, naj pregledajo vse rožne vence, ki jih imajo doma, ne glede na to, kje so jih kupili ali od koga so jih prejeli.

Objava je bila deležna številnih odzivov, v komentarjih se je oglasilo veliko vernikov. Nekateri so zapisali, da imajo rožne vence s takšnimi simboli doma, nekateri so jih kupili celo v Medžugorju, znanem romarskem kraju v Bosni in Hercegovini.

"V življenja vernikov vnašajo razdor in nemir"

V nadaljevanju je Štambuk delil še eno objavo, v kateri je natančneje pojasnil, zakaj so ti rožni venci tako nevarni. Opozoril je, da so izdelani in posvečeni hudiču z namenom, da v življenja ljudi vnašajo razdor in nemir. Ni nujno, da gre le za rožne vence, ampak tudi za križe, spominke in druge podobne predmete.

"Pogosto gredo skozi poseben satanski obred, pri katerem se prikliče Satana in zle duhove, da bi v življenja ljudi, ki jih imajo v lasti, vnesli razdor in nemir. Takrat takšen rožni venec ali križ deluje kot urok. Ti predmeti ljudem običajno niso sumljivi. Če gre za rožni venec, ki je bil 'obdelan' na ta način, potem preprost blagoslov duhovnika pogosto ne bo dovolj, da bi izničil negativne učinke," je zapisal.

Ob tem se je spomnil zgodbe izpred sedmih let, ko sta v Medžugorju do njega pristopila dva vernika, ga vprašala za mnenje o takšnih rožnih vencih in mu dovolila, da si jih ogleda."Kupila sta jih 10–15 kot darila za svoje prijatelje in znance. Šlo je za spominke in križe, ki so imeli omenjene simbole (le brez trnov za podobo Kristusa), vsi pa so bili kovinski. Videl sem jih na lastne oči in zato o tem tudi pišem," je dodal.

Sklenil je: "Opazujte jih in premislite, preden jih kupite ali nekomu podarite. Kot katoliški duhovnik se čutim dolžnega o tem obvestiti katoliške vernike in jih na to opozoriti!"