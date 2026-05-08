Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Petek,
8. 5. 2026,
18.20

Osveženo pred

1 ura, 2 minuti

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
cerkev verniki Katoliška cerkev rožni venec Hrvaška

Petek, 8. 5. 2026, 18.20

1 ura, 2 minuti

Duhovnik svari pred "satanskimi rožnimi venci", ki v življenja vernikov vnašajo razdor

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Siniša Štambuk | Pater Siniša Štambuk | Foto Pixsell/Dubravka Petric

Pater Siniša Štambuk

Foto: Pixsell/Dubravka Petric

Hrvaški duhovnik Siniša Štambuk je na družbenem omrežju Facebook opozoril na pojav tako imenovanih "satanskih rožnih vencev", ki jih z namenom, da bi zavedli katoličane, izdelujejo privrženci satanizma.

Na prisotnost zakletih rožnih vencev je že leta 2017 opozoril filipinski eksorcist (izganjalec hudiča, op. p.) Ambrosio Nonato Legaspi, vernike pa je takrat pred njimi posvarila tudi Filipinska škofovska konferenca. "Bodite previdni, ker so ti rožni venci morda zakleti," je dejal eksorcist, ob tem pa pojasnil, da so na rožnih vencih vidni simboli prekletstva, ki nikakor niso neškodljivi.

Nekateri so jih kupili v Medžugorju

Pred kratkim je pojav komentiral tudi znani hrvaški duhovnik Siniša Štambuk in na družbenem omrežju delil fotografijo, kako takšne rožne vence prepoznati. Opozoril je, da so v vseh štirih kotih vidni simboli sonca, so brez tradicionalnega napisa INRI, okoli križa je ovita kača, za podobo Jezusa Kristusa je trnje, pogosto pa so izdelani iz plastike ali nekakovostnih materialov. "Ti znaki vernikom pomagajo prepoznati in se izogniti predmetom, ki so v nasprotju s pravo katoliško vero," je zapisal.

Vernike je pozval, naj pregledajo vse rožne vence, ki jih imajo doma, ne glede na to, kje so jih kupili ali od koga so jih prejeli.

Objava je bila deležna številnih odzivov, v komentarjih se je oglasilo veliko vernikov. Nekateri so zapisali, da imajo rožne vence s takšnimi simboli doma, nekateri so jih kupili celo v Medžugorju, znanem romarskem kraju v Bosni in Hercegovini.

"V življenja vernikov vnašajo razdor in nemir"

V nadaljevanju je Štambuk delil še eno objavo, v kateri je natančneje pojasnil, zakaj so ti rožni venci tako nevarni. Opozoril je, da so izdelani in posvečeni hudiču z namenom, da v življenja ljudi vnašajo razdor in nemir. Ni nujno, da gre le za rožne vence, ampak tudi za križe, spominke in druge podobne predmete.

"Pogosto gredo skozi poseben satanski obred, pri katerem se prikliče Satana in zle duhove, da bi v življenja ljudi, ki jih imajo v lasti, vnesli razdor in nemir. Takrat takšen rožni venec ali križ deluje kot urok. Ti predmeti ljudem običajno niso sumljivi. Če gre za rožni venec, ki je bil 'obdelan' na ta način, potem preprost blagoslov duhovnika pogosto ne bo dovolj, da bi izničil negativne učinke," je zapisal.

Ob tem se je spomnil zgodbe izpred sedmih let, ko sta v Medžugorju do njega pristopila dva vernika, ga vprašala za mnenje o takšnih rožnih vencih in mu dovolila, da si jih ogleda."Kupila sta jih 10–15 kot darila za svoje prijatelje in znance. Šlo je za spominke in križe, ki so imeli omenjene simbole (le brez trnov za podobo Kristusa), vsi pa so bili kovinski. Videl sem jih na lastne oči in zato o tem tudi pišem," je dodal.

Sklenil je: "Opazujte jih in premislite, preden jih kupite ali nekomu podarite. Kot katoliški duhovnik se čutim dolžnega o tem obvestiti katoliške vernike in jih na to opozoriti!"

Stanislav Zore
Mnenja Nadškof Stanislav Zore: Ni težava, da Cerkev sredstva ima – pomembno je, kako in za kaj jih uporabi
pater Tomaž Majcen
Novice Slovenski pater na Grenlandiji: Ideja o trgovanju z deželami zveni kot nekaj iz kolonialnih časov
Rok Pogačnik, župnik Križe.
Novice Župnik Rok Pogačnik: Ne pravim, da ne trpim in da ni težko. Ampak težko bi živel lepše in globlje življenje. #foto #video
cerkev verniki Katoliška cerkev rožni venec Hrvaška
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.