Dubaj v šoku: vse je zgorelo do tal #video

V Dubaju je požar uničil enega od najbolj prepoznavnih fitnes centrov na svetu Binous Gym. Če sklepamo po prvih neuradnih informacijah, je zaradi okvarjene električne napeljave zagorelo v bližnjem skladišču, ogenj pa se je nato razširil še na fitnes center, ki je še posebej priljubljen med navdušenci nad dvigovanjem uteži na družbenem omrežju Instagram.

Kot je poročal medij The National, ki ima sedež v Združenih arabskih emiratih, so gasilske enote v torek ob približno 3.45 po lokalnem času posredovale zaradi požara, ki se je širil v industrijski coni Al Quoz, ognjeni zublji pa so zajeli tudi svetovno znani fitnes center Binous Gym.

Ta je bil v požaru glede na videoposnetke, ki so se ob spremljavi komentarjev šokiranih ljubiteljev fitnesa razširili po družbenem omrežju Instagram, tako rekoč v celoti uničen.

Binous Gym, ki se je odprl v začetku leta 2020, sicer velja oziroma je veljal za enega od najbolj priljubljenih fitnes centrov v Dubaju, ki so ga ob tisočih tamkajšnjih prebivalcev redno obiskovali navdušenci nad fitnesom in vplivneži z vsega sveta, med njimi tudi profesionalni bodibilderji.

Takšen je bil fitnes center Binous Gym pred uničujočim požarom: