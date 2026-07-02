Drzen par splezal na Empire State Building: izobesila sta transparent in se zaročila #video

Rusa Angela Nikolau in Ivan Beerkus sta splezala na vrh znamenitega newyorškega nebotičnika Empire State Building in tam izobesila transparent z napisom: "Ko bo moč ljubezni premagala ljubezen do oblasti, bo svet spoznal mir." Ko sta se z antene spustila na majhno ploščad, pa je Ivan pokleknil na eno koleno in Angelo zaprosil za roko.

Znana je identiteta zamaskiranega para, ki je v sredo splezal na sam vrh nebotičnika Empire State Building in več kot 400 metrov visoko izobesil transparent z globokim sporočilom: "Ko moč ljubezni premaga ljubezen do moči, svet spozna mir".

Gre za Rusa, 33-letno Angelo Nikolau in leto mlajšega Ivana Beerkusa, ki sta posnetke svojega podviga objavila na družbenem omrežju Instagram, poroča Daily Mail.

Po zaroki so ju odpeljali v pripor

Kljub pozivom policije, naj se spustita dol, je par na anteni nebotičnika vztrajal okoli pol ure. Ko sta splezala na nižjo ploščad, je Ivan pokleknil na eno koleno in Angelo zaprosil za roko. Po zaroki sta se predala policistom, ki so ju odpeljali v pripor. Med drugim sta osumljena vloma, kršenja lokalnih zakonov ter motenja javnega reda in miru.

"Morali bodo storiti vse, kar je v njihovi moči, da se ju kazensko preganja, saj ne smejo tvegati, da bi to videli drugi in se odločili, da poskusijo tudi sami," je za CNN dejal nekdanji namestnik direktorja FBI Andrew McCabe.

Par je sicer znan po svojem drznem plezanju, o njunih podvigih pa so posneli tudi dokumentarni film Skywalkers: A Love Story, ki je trenutno na voljo na Netflixu.