Države članice ICC so glasovale za razrešitev glavnega tožilca Khana

Države članice Mednarodnega kazenskega sodišča so glasovale za razrešitev glavnega tožilca Karima Khana zaradi obtožb o spolnem nadlegovanju, poročata Reuters in AP, ki se sklicujeta na diplomatske vire.

Zaradi očitkov o spolnem nadlegovanju je bil Karim Khan v začetku tega meseca suspendiran. Kot so sporočili z ICC, njihova odločitev o suspenzu temelji na poročilu preiskave, ki jo je izvedel urad Združenih narodov (ZN) za notranje nadzorne službe, na osnovnih dokazih, nasvetu skupine sodnih strokovnjakov in pisnih stališčih.

Države članice ICC so danes glasovale za njegovo razrešitev. Glasovanje o njegovi odstavitvi prihaja v času ponovnega pritiska na sodišče s strani Washingtona, ki neodvisno pravosodno institucijo vidi kot grožnjo lastni suverenosti.

Khan vse obtožbe zavrača

Obtožbe proti glavnemu tožilcu Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) Khanu so se prvič pojavile leta 2024, ko ga je spolnega napada obtožila njegova tesna sodelavka. Domnevno jo je večkrat in dalj časa nadlegoval ter jo skušal prisiliti v spolne odnose. Khan obtožbe ves čas zavrača.

Spodaj si lahko preberete pričevanje njegove nekdanje sodelavke, ki ga obtožuje spolnega nadlegovanja.