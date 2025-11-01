Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R., STA

Sobota,
1. 11. 2025,
15.50

Sobota, 1. 11. 2025, 15.50

1 ura, 5 minut

Družinsko maščevanje: dva mrtva v streljanju na Kreti, vsaj deset ranjenih

Avtorji:
Na. R., STA

Kreta | Na Kreti je razširjeno nezakonito posedovanje orožja, še vedno pa se pojavlja tudi družinsko maščevanje, ki je bilo pogosto zlasti do sredine minulega stoletja. | Foto Shutterstock

Na Kreti je razširjeno nezakonito posedovanje orožja, še vedno pa se pojavlja tudi družinsko maščevanje, ki je bilo pogosto zlasti do sredine minulega stoletja.

Foto: Shutterstock

Na Kreti sta v streljanju, ki naj bi bilo povezano z družinskimi zamerami in maščevanjem, umrla dva človeka, najmanj deset je ranjenih. Streljanje se je zgodilo nekaj ur po tem, ko je v hiši v gradnji v isti vasi odjeknila eksplozija, poročanje lokalnih medijev navaja francoska tiskovna agencija AFP.

V streljanju sta umrli najmanj dve osebi, med njima 50-letna ženska.

Napadalci so sicer streljali na več hiš v vasi Vorizia, približno 50 kilometrov jugozahodno od kretske prestolnice Heraklion.

Ranjenih je bilo še najmanj deset ljudi.

Po poročanju AFP, ki navaja grško državno televizijo ERT, so oborožene policijske enote zavarovale območje, da so reševalci lahko pomagali ranjenim.

