Družine žrtev napada OI 1972 se ne bodo udeležile nemške slovesnosti

Družine Izraelcev, ubitih med olimpijskimi igrami leta 1972, so sporočile, da so zavrnile odškodnino, ki jim jo je ponudila Nemčija in se ob 50. obletnici münchenske tragedije slovesnosti ne bodo udeležile, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Svojci enajstih Izraelcev, ubitih med igrami v Münchnu, so na predsednika vlade Bavarske Markusa Söderja naslovili pismo. Zapisali so, da zavračajo povabilo na spominsko slovesnost 5. septembra. Svojci so od nemškega predsednika Frank-Walterja Steinmeierja zahtevali javno opravičilo za napake in nepravilno ravnanje države med napadom.

Petega septembra 1972 je namreč osem oboroženih napadalcev vdrlo v stanovanje izraelske ekipe v olimpijski vasi. Ustrelili so dva in vzeli devet Izraelcev za talce ter grozili, da jih bodo ubili, če Izrael ne bo izpustil 232 palestinskih zapornikov.

Zahodnonemška policija se je odzvala z reševalno akcijo, a neuspešno. Ubitih je bilo vseh devet talcev, skupaj s petimi od osmih ugrabiteljev in policistom. V pismu, v katerega ima vpogled AFP, družine ubitih zahtevajo od Nemčije, da odpre vse arhive o terorističnem napadu in jim ponudi pravično odškodnino.

Nemšek oblasti so se strinjale z javnim opravičilom

Ankie Spitzer, katere mož Andre Spitzer je bil tudi žrtev, je dejala, da so se nemške oblasti strinjale z javnim opravičilom in odprle svoje arhive. Toda tiskovna predstavnica družin je poudarila, da še niso dosegli zneska za odškodnino v skladu z mednarodnimi standardi. Nova ponudba znaša deset milijonov evrov, ki jih bi razdelili med 23 neposrednih družinskih članov žrtev, kar vključuje že poravnanih 4,5 milijona evrov odškodnine.

"Rekli so nam, da morajo biti sorazmerni s tem, kar so prejele nemške žrtve terorja," je dejala Spitzerjeva in dodala: "Tega ne morete primerjati, ker je bil teroristični napad v Nemčiji lokalna stvar, pri kateri Nemčija ni bila kriva."

V začetku tega meseca so družine pozvale izraelskega predsednika Isaaca Herzoga, naj bojkotira spominsko slovesnost prihodnji mesec v Nemčiji. Družine so se bile pripravljene udeležiti komemoracij, če bi se Nemčija bolj odkrito odzvala na njihove prošnje.

"Prevzemanje odgovornosti ima svojo ceno. To niso le besede," je še poudarila Spitzerjeva.