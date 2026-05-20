Družina Zavašnik pohodnikom na Šmarno goro znova zaračunava parkirnino

Družina Zavašnik pohodnikom, ki gredo na Šmarno goro in pustijo avtomobile v dolini, na posestvu nekdanje diskoteke Lipa v Spodnjih Pirničah, znova zaračunava parkirnino, poroča Dnevnik.

V ponedeljek je v javnosti odjeknilo sporočilo, da je parkirišče pred nekdanjo diskoteko Lipa, tega po informacijah Dnevnika upravlja Turistično društvo STEZA Šmarna gora, ki je sicer v stečaju in za katerim stoji Robert Tomas Zavašnik, nekdanji šef diskoteke Lipa, znova uradno odprto. Gre sicer za parkirišče, ki je priljubljena izhodiščna točka za pohodnike na Šmarno goro.

Anonimni sledilec je na družbenem omrežju objavil, da ljudem parkirnine ni treba plačati. "Če pa kdorkoli iz družine Zavašnik od vas zahteva plačilo, o tem nemudoma obvestite policijo na številko 113," je zapisal in dodal, da bo policija izvajala vsakodnevne obhode in da se je parkirnina tam vsa leta pobirala nezakonito.

Dnevnik je na Občini Medvode in Finančni upravi Republike Slovenije (Furs) preveril, kaj od navedenega drži. Iz Fursa so neuradno izvedeli, da dogajanje na parkirišču v Spodnjih Pirničah še naprej budno spremljajo in bodo ob morebitnih kršitvah glede neizdajanja, nepravilnega izdajanja in davčnega nepotrjevanja računov ustrezno ukrepali.

Novinarje na terenu pričakala Zavašnik in jim zaračunala dva evra

Dnevnikovi novinarji so se medtem odpravili tudi na teren, torej na omenjeno parkirišče. Kot so zapisali, jih je tam pričakala Milena Zavašnik "zgolj z denarnico v rokah in od nas zahtevala plačilo dva evra". "Šele ob našem začudenju je vprašala, ali naj prinese račun. Ko smo ji pritrdili, je vidno razburjena odšla v nekaj sto metrov oddaljeno hišo. Po več minutah nam je ob vprašanju, ali je kaj narobe, vendarle dostavila natisnjen račun," so opisali na Dnevniku.

Furs je zaradi kršitev davčnih predpisov v zvezi z nepravilnim izdajanjem in nepotrjevanjem računov ter delom in zaposlovanjem na črno v preteklih letih na posestvu nekdanje Lipe že zapečatili parkomate, parkirne ure in zapornice, a so Zavašnikovi tam kljub temu še naprej na črno pobirali parkirnino. Letos spomladi so jim inšpektorji nezakonito nadaljnje izvajanje omenjene dejavnosti preprečili s postavitvijo betonskih blokov. Furs je za Dnevnik potrdil, da so v ponedeljek, potem ko so Zavašnikovi odpravili kršitve, betonske bloke odstranili. Nadaljnjih pristojnosti za ukrepanje pa na Fursu nimajo.

Občina seznanjena le iz medijev

Na Občini Medvode so za Dnevnik povedali, da so z aktivnostmi Fursa na območju Spodnjih Pirnič oziroma nekdanje Lipe seznanjeni le iz medijev. Dodali so, da gre za po večini še vedno za zemljišča, ki so po namenski rabi večinoma kmetijska, zato morata svoje delo opraviti gradbena in kmetijska inšpekcija ter zagotoviti primerno rabo zemljišč. Potrdili so še, da so v preteklosti podali več prijav pristojnim inšpekcijskim službam (gradbeni, kmetijski in tržni inšpekciji) in da je po njihovem vedenju oziroma iz poročanja medijev v svojih postopkih najuspešnejši Furs.

Na inšpektoratu za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo pa so za Dnevnik že lani jeseni povedali, da so lastniku zemljišča Francu Zavašniku že leta 2015 izdali ureditveno odločbo, po kateri bi moral omenjeno kmetijsko zemljišče usposobiti tako, da bi se parcela lahko začela uporabljati v kmetijske namene, a se to ni zgodilo. Na omenjenem inšpektoratu, kjer postopek zaradi nenamenske rabe kmetijskega zemljišča traja že več kot desetletje, so, kot še piše Dnevnik, do lani jeseni opravili 24 nadzorov: v tem času so izdali za 22.700 evrov denarnih kazni, izterjati pa jim je uspelo zgolj dobrih šest tisoč evrov.