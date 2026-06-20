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Avtor:
K. M.

Sobota,
20. 6. 2026,
7.27

Osveženo pred

38 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Črno morje Ukrajina Rusija vojna

Sobota, 20. 6. 2026, 7.27

38 minut

Dron zadel ladjo v Črnem morju: "Izogibajte se plovbi skozi ruske in ukrajinske vode!" #vŽivo

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Ukrajina Črno morje | Ladjam svetujejo, naj se izogibajo plovbi skozi ukrajinske in ruske vode v Črnem morju in Azovskem morju na severu. | Foto Reuters

Ladjam svetujejo, naj se izogibajo plovbi skozi ukrajinske in ruske vode v Črnem morju in Azovskem morju na severu.

Foto: Reuters

Po napadu drona na ladjo pod panamsko zastavo v Črnem morju je bil en član posadke ubit, dva sta bila ranjena, je sporočila Panamska pomorska uprava (AMP).

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov: 

7.31 Dron zadel ladjo v Črnem morju 

7.31 Dron zadel ladjo v Črnem morju 

Panamske oblasti zbirajo uradne informacije o napadu in so v stiku z vpletenimi stranmi. Incident se je zgodil v četrtek. 

Ladjam svetujejo, naj se izogibajo plovbi skozi ukrajinske in ruske vode v Črnem morju in Azovskem morju na severu.

Panama upravlja največji register ladij na svetu, pod njeno zastavo pluje približno 16 odstotkov svetovne trgovske flote.

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