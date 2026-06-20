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Dron zadel ladjo v Črnem morju: "Izogibajte se plovbi skozi ruske in ukrajinske vode!" #vŽivo
Po napadu drona na ladjo pod panamsko zastavo v Črnem morju je bil en član posadke ubit, dva sta bila ranjena, je sporočila Panamska pomorska uprava (AMP).
7.31 Dron zadel ladjo v Črnem morju
7.31 Dron zadel ladjo v Črnem morju
Panamske oblasti zbirajo uradne informacije o napadu in so v stiku z vpletenimi stranmi. Incident se je zgodil v četrtek.
Ladjam svetujejo, naj se izogibajo plovbi skozi ukrajinske in ruske vode v Črnem morju in Azovskem morju na severu.
Panama upravlja največji register ladij na svetu, pod njeno zastavo pluje približno 16 odstotkov svetovne trgovske flote.
Drone attack on Panama-flagged ship in Black Sea kills 1, injures 2 https://t.co/FxmvKFA1c4 https://t.co/FxmvKFA1c4— Reuters Politics (@ReutersPolitics) June 20, 2026