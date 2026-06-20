Dron zadel ladjo v Črnem morju: "Izogibajte se plovbi skozi ruske in ukrajinske vode!" #vŽivo

Po napadu drona na ladjo pod panamsko zastavo v Črnem morju je bil en član posadke ubit, dva sta bila ranjena, je sporočila Panamska pomorska uprava (AMP).

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7.31 Dron zadel ladjo v Črnem morju

7.31 Dron zadel ladjo v Črnem morju

Panamske oblasti zbirajo uradne informacije o napadu in so v stiku z vpletenimi stranmi. Incident se je zgodil v četrtek.

Ladjam svetujejo, naj se izogibajo plovbi skozi ukrajinske in ruske vode v Črnem morju in Azovskem morju na severu.

Panama upravlja največji register ladij na svetu, pod njeno zastavo pluje približno 16 odstotkov svetovne trgovske flote.