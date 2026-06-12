Ameriški in svetovni strokovnjaki so uradno potrdili, da se je začel nov podnebni pojav, imenovan el niño, ki bi lahko prinesel ekstremne vremenske razmere, suše, poplave in gospodarske motnje po vsem planetu.

Naravni vremenski vzorec, znan kot el niño, se je uradno začel, znanstveniki pa opozarjajo, da bi lahko prerasel v enega najmočnejših zabeleženih pojavov v zgodovini. Ameriška Nacionalna uprava za oceane in atmosfero (NOAA) je sporočila, da se bodo razmere el niña verjetno okrepile do konca leta 2026. Obstaja kar 63-odstotna verjetnost, da se bo el niño spremenil v tako imenovani super el niño, piše BBC.

Strokovnjaki napovedujejo, da bi bilo lahko leto 2027 v kombinaciji z desetletji globalnega segrevanja, ki ga povzroča človek, najtoplejše leto v zgodovini, kar bi povzročilo ogromne motnje v oskrbi s hrano, svetovnem gospodarstvu in ekosistemih.

Zaskrbljen je tudi generalni sekretar ZN Antonio Guterres. Foto: Reuters

"Razmere el niña bodo prilile olje na ogenj že tako segrevajočega se sveta. Posledice bodo močne, širile se bodo dlje in prečkale meje z uničujočo hitrostjo," je dramatično opozoril generalni sekretar ZN Antonio Guterres.

Zakaj je el niño tako nevaren?

El niño se razvija v Tihem oceanu in ozračju nad njim. Ko običajni vetrovi od vzhoda proti zahodu oslabijo ali spremenijo smer, se toplejša voda razširi po osrednjem in vzhodnem tropskem Tihem oceanu.

NOAA je razglasila začetek nove faze, potem ko so bile temperature morske gladine v tem delu Tihega oceana za več kot 0,5 stopinje Celzija nad povprečjem, skupaj z opaznim padcem atmosferskega tlaka. Tudi japonska meteorološka agencija je potrdila, da je pojav prisoten.

Znanstvenike še posebej skrbi nenavadno topla voda pod gladino oceana. Po podatkih Svetovne meteorološke organizacije (WMO) so te vode ponekod za kar šest stopinj Celzija višje od povprečja. Ker se toplota iz globin sčasoma dvigne na površje, je to jasen znak potencialnega super el niña. O njem lahko govorimo, ko morska gladina v daljšem obdobju doseže dve stopinji Celzija ali več. Takšni ekstremni dogodki so bili od leta 1950 zabeleženi le nekajkrat.

Globalne posledice: od suše in požarov do poplav

Vpliv el niña na vreme je odvisen od geografske lege in letnega časa, vendar zgodovina kaže jasne vzorce. Regije, kjer je pričakovati povečano tveganje za gozdne požare, vročino in sušo, so Južna Amerika, jugovzhodna Azija in Avstralija.

Globalne posledice bodo suša ... Foto: Guliverimage V južnem delu ZDA je pričakovati močne padavine in povečano tveganje za poplave, v vzhodnem in osrednjem Tihem oceanu pa več tropskih neurij. "Močan el niño bo okrepil suše in močna deževja ter povečal tveganje za vročinske valove tako na kopnem kot v oceanu," je dejala generalna sekretarka SMO Celeste Saulo.

Za Evropo je predvideno, da bi kompleksen in spremenljiv vpliv el niña lahko povečal možnosti za blag začetek in izjemno hladen konec zime.

... in požari. Foto: Guliverimage

Vpliv na ljudi, hrano, ribištvo in gospodarstvo

Strokovnjaki vlečejo vzporednice z el niñom iz let 2015 in 2016, enim najmočnejših el niñov doslej. Svet je bil priča pomanjkanju vode v Karibih, rekordnim nevihtam v Tihem oceanu in katastrofalni suši na Afriškem rogu, ki je povzročila ogromno pomanjkanje hrane za milijone ljudi.

Letos bi lahko bile razmere še bolj zapletene, pravijo strokovnjaki. Suše v Južni Ameriki in Aziji bi lahko uničile pridelke v času, ko je distribucija gnojil že tako motena zaradi zaprtja Hormuške ožine. To pomeni manj pridelka in skok cen hrane.

Ribiči v Južni Ameriki bodo imeli težave z drastičnim padcem ulova. Toplejša voda namreč preprečuje dvig hladne, s hranili bogate vode, kar pomeni, da hrana za ribe izginja.

Kakšna je vloga podnebnih sprememb?

Čeprav ni jasnega soglasja ali neposrednih dokazov, da podnebne spremembe vplivajo na pogostost pojava el niñov, računalniški modeli kažejo, da bi globalno segrevanje lahko te procese okrepilo. Gotovo je, da podnebne motnje zaradi el niña zdaj zajedajo že tako pregret planet, kar povzroča še bolj ekstremne in uničujoče vremenske dogodke.