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Avtor:
R. K.

Nedelja,
28. 6. 2026,
20.31

Osveženo pred

22 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Hrvaška Jadrolinija

Nedelja, 28. 6. 2026, 20.31

22 minut

Drama sredi Jadrana: Zaradi okvare trajekta potniki za več ur obtičali na morju

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Jadrolinija električni avtomobil volkswagen ID.7 | Foto Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Potniki na trajektu Jadrolinije, ki je plul na relaciji Zadar (Gaženica) – Iž, so zaradi okvare motorja za več ur obtičali na morju in čakali na pomoč, poroča hrvaški portal 24Sata.

Na trajektu Jadrolinije na liniji Zadar (Gaženica) – Iž je med poskusom pristanka prišlo do okvare motorja. Zaradi tehničnih težav so potniki več ur ostali ujeti na morju med otokoma Iž in Ugljan in čakali na pomoč. 

"Pristati bi morali ob 16. uri, takrat smo prispeli v pristanišče, a so motorji trajekta prenehali delovati in potem smo kar lebdeli tam," je za 24Sata povedala ena od potnic. "Po dveh urah so nam rekli, da imamo brezplačne pijače, čeprav smo do takrat vsi porabili veliko denarja," je še dodala.  

Kot je sporočil glavni hrvaški trajektni prevoznik, je danes na trajektni liniji 435 Zadar - Bršanj (Iž) - Rava - Mala Rava prišlo do manjše okvare na trajektu Sis, ki jo odpravljajo. Potnikom se ob tem zahvaljujejo za razumevanje. Sporočili so še, da bo za nemoten prevoz potnikov na tej liniji poskrbel trajekt Jadran.

Trajekt je s pomočjo vlačilca varno pristal v pristanišču Bršanj, kjer se je izkrcalo vseh 54 potnikov, ki so bili na krovu. Po besedah bralke je vlačilec prispel okoli 19. ure in potisnil trajekt proti obali.

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