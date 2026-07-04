Drama pri sosedih: požar zajel katamaran pri Hvaru

V uvali Tiha pri otoku Hvar je v petek izbruhnil požar na katamaranu. Na terenu so bili gasilci, ki so poskušali obvladati razmere, poročajo hrvaški mediji. Na krovu je bilo pet ljudi, ki so se pravočasno umaknili s plovila.

Hrvaški center za reševanje na Reki je ob 17.30 od člana posadke prejel obvestilo o požaru na plovilu. O dogodku so takoj obvestili Luško kapitanijo Split in njeno izpostavo na Hvaru, ki sta na teren napotili gasilske enote.

Na katamaranu so bili trije člani posadke in dva potnika. Vsi so se po izbruhu požara s pomožnim čolnom varno umaknili z gorečega plovila.

Katamaran odmaknili od obale

Ob prihodu na kraj so pristojne službe zaradi nevarnosti širjenja ognja na bližnji gozd goreči katamaran odmaknile od obale, s čimer so skušale preprečiti, da bi se požar razširil na kopno. Gasilci so nato začeli gasiti ogenj, ki je zajel predvsem nadgradnjo plovila.

Na pomoč so bili napoteni tudi prostovoljni gasilci z otoka Hvar, ki so na kraj prispeli z ladjo luške kapitanije skupaj z opremo. Požar so gasili v zalivu Tiha, razmere pa je dodatno zapletel še požar na odprtem območju pri vasi Pitve, ki je izbruhnil ob istem času.

Preiskava vzroka še sledi

Če plovilo ne bo potonilo, bodo pristojne službe opravile ogled kraja dogodka in začele postopke za ugotavljanje vzroka požara ter vseh okoliščin nesreče.