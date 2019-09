Dorian se je pred Bahami okrepil v orkan pete stopnje

"Dorian je zdaj orkan pete stopnje s stalnimi vetrovi okoli 267 kilometrov na uro," je sporočil ameriški Nacionalni center za orkane iz Miamija.

Tropski vihar, ki se sicer premika počasi, naj bi Bahame dosegel še danes in se nad njimi zadržal tudi v ponedeljek. Na nekaterih območjih naj bi padlo več kot 600 litrov dežja na kvadratni meter. Po mnenju direktorja nacionalnega centra Kena Grahama gre za zelo zelo nevarne razmere.

Premier Bahamov Hubert Minnis je prebivalce arhipelaga v Atlantskem oceanu, ki živijo na poti "izjemno močnega in potencialno smrtno nevarnega orkana", že v soboto pozval, naj poskrbijo za svojo varnost. Na novinarski konferenci jim je svetoval, naj se v skladu z navodili evakuirajo. "Če se ne evakuirate, lahko za to plačate s svojim življenjem," je posvaril.

🌀Dorian becomes category 5 hurricane with 175 mph winds; storm will get closer to Florida Monday https://t.co/HEU2X4pQgE via @MikeStoneCBS6

#Dorian2019 #Dorian #dorianhurricane #Dorianflorida pic.twitter.com/hBp4A5hWIa